Horóscopo para hoy 02 de julio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Estás con la cabeza saturada, tienes mucha información que todavía no has podido digerir. Hoy es un buen día para aislarte y ordenar todo.

Animal del día: Sapo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Quieres moverte todo el tiempo de lugar para no sentirte sola. Sin embargo, la vida te sacudirá para que valores más a la gente.

Animal del día: Elefante

Aries (21 marzo - 20 abril)

Tienes que darte el tiempo de sentir eso que te está doliendo tanto. No lo ignores, eso te puede pasar factura en un futuro.

Animal del día: Foca

Tauro (21 abril - 21 mayo)

El día está servido para malentendidos, así que sé prudente, es mejor pensar antes de hablar o mejor acudir al silencio.

Animal del día: Búho

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Sigues en una terquedad absoluta por no soltar a una persona del pasado. ¿Cuánto daño emocional estás dispuesto a soportar porque no te quieren?

Animal del día: Caballo

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Aprende a recibir críticas desde la consciencia. La gente no lo hace por perjudicarte sino para que crezcas.

Animal del día: Perro

Leo (24 julio - 23 agosto)

No empieces de nuevo con la misma dinámica de hace un año cuando ignoras señales solo para no ver la realidad. Acepta las cosas que pasan.

Animal del día: Culebra

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

La única persona que puede ponerle un nombre a lo que estás viviendo en un plano amoroso, eres tú. O te alejas o te atienes a las consecuencias.

Animal del día: Gato

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

En tu corazón sigue habiendo mucho rencor, mucho por perdonar, y eso es lo que no te deja en paz. Cuidado con el poder que le das a tu mal carácter.

Animal del día: Tigre

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Ya estás en el punto del cansancio extremo, o sea: hay que parar. Está bueno que te tomes unos días para respirar y volver con más energía.

Animal del día: Águila

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Estás experimentando nuevos sentimientos. El deseo no va a parar y la tentación te hará repensar tu relación de pareja.

Animal del día: León

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Hay que hablar de eso que te fastidia de la otra persona, no para herir, es ideal mejorar. Pero hacer como si no pasara nada no es la solución.

Animal del día: Búho

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