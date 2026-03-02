Publicidad

Horóscopo para hoy 02 de marzo del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 02 de marzo del 2026.

Artemisa
02 de marzo de 2026 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Te dedicas a orientar a otros, pero has olvidado reservar espacios para ti. Reconectar contigo será clave para atraer la armonía que deseas.

Número del día: 2

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Soñar no es suficiente; es momento de convertir planes en acciones concretas, sobre todo en lo profesional. Salir de la rutina puede devolverte la motivación.

Número del día: 14

Aries (21 marzo - 20 abril)

La presión emocional podría hacerte reaccionar desde la duda y generar malentendidos con quienes más quieres. Antes de responder, respira y ordena lo que sientes.

Número del día: 0

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Esta semana puede sentirse lenta o trabada. No luches contra el ritmo de las cosas; entiende que no todo ocurre bajo tu calendario. La paciencia será tu mejor herramienta.

Número del día: 8

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Si continúas enfocándote solo en lo que falta, terminarás ignorando lo bueno que ya tienes. Cambiar la mirada puede evitar que cierres la puerta a oportunidades valiosas.

Número del día: 19

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La impulsividad podría jugarte en contra. Con energías movidas alrededor, conviene pensar dos veces antes de actuar para no lamentar decisiones apresuradas.

Número del día: 5

Leo (24 julio - 23 agosto)

El cansancio que sientes es una señal de todo lo que vienes procesando emocionalmente. Date permiso para bajar el ritmo y confiar en que cada proceso tiene su sentido.

Número del día: 3

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Eres generoso con otros, pero duro contigo. Empieza a tratarte con la misma compasión que ofreces afuera, porque la forma en que te valoras impacta tus relaciones.

Número del día: 15

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

No todo puede ser responsabilidad y exigencia constante. Hacer una pausa no es retroceder; necesitas equilibrio entre tus obligaciones y tu bienestar.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Las desilusiones recientes traen una enseñanza clara: establecer límites es un acto de amor propio. No dudes en marcar distancia cuando sea necesario.

Número del día: 1

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

No cargues con críticas ni habladurías. El tiempo revela verdades sin que tengas que intervenir. Enfócate en lo que sí depende de ti.

Número del día: 8

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Hablar lo que sientes te ayudará a ordenar tu mente. Deja de esquivar lo evidente y afronta el futuro con más honestidad y menos temor.

Número del día: 10

Por Artemisa

