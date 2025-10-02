Horóscopo para hoy 02 de octubre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Clarifica tus metas para no desviarte con distracciones innecesarias, cuidado con creer en “encantadores de serpientes”.
Animal del día: Conejo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Se abre una etapa emocionalmente gratificante tras tiempos difíciles. Sin embargo, no puedes tapar el sol con un dedo, hay cosas que no van a cambiar.
Animal del día: Elefante
Aries (21 marzo - 20 abril)
Tensiones familiares podrían surgir hoy; mantén firme tu postura y busca armonía.
Animal del día: Perro
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Estás en un buen momento, confía en ti y actúa sin tantas dudas.
Animal del día: Gato
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
El amor ronda tu mente; la soledad no es una condena, solo una opción.
Animal del día: Tigre
Cáncer (21 junio - 23 julio)
La curiosidad podría desestabilizarte emocionalmente; anda con cautela.
Animal del día: Zorro
Leo (24 julio - 23 agosto)
El trabajo esta semana se ha sentido monótono; usa tu creatividad para cambiar la rutina.
Animal del día: Delfín
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Buen día para hacer nuevas amistades y conectar con tus antiguos objetivos.
Animal del día: Jirafa
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Buenas noticias laborales traerán alivio y días más ligeros, así que recibe las buenas noticias con amor y mucho respeto.
Animal del día: Culebra
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Es tiempo de activar tus ideas y tomar acción para brillar, tus aliados serán claves para llevar a cabo tus nuevos proyectos.
Animal del día: León
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Superas tiempos difíciles; tus vínculos personales mejoran visiblemente.
Animal del día: Pantera
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Aunque eres independiente, acepta apoyo cuando lo necesites, no es bueno caer en momentos de soledad en este momento.
Animal del día: Búho
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.