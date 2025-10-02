Horóscopo para hoy 02 de octubre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Clarifica tus metas para no desviarte con distracciones innecesarias, cuidado con creer en “encantadores de serpientes”.

Animal del día: Conejo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Se abre una etapa emocionalmente gratificante tras tiempos difíciles. Sin embargo, no puedes tapar el sol con un dedo, hay cosas que no van a cambiar.

Animal del día: Elefante

Aries (21 marzo - 20 abril)

Tensiones familiares podrían surgir hoy; mantén firme tu postura y busca armonía.

Animal del día: Perro

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Estás en un buen momento, confía en ti y actúa sin tantas dudas.

Animal del día: Gato

Géminis (22 mayo - 21 junio)

El amor ronda tu mente; la soledad no es una condena, solo una opción.

Animal del día: Tigre

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La curiosidad podría desestabilizarte emocionalmente; anda con cautela.

Animal del día: Zorro

Leo (24 julio - 23 agosto)

El trabajo esta semana se ha sentido monótono; usa tu creatividad para cambiar la rutina.

Animal del día: Delfín

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Buen día para hacer nuevas amistades y conectar con tus antiguos objetivos.

Animal del día: Jirafa

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Buenas noticias laborales traerán alivio y días más ligeros, así que recibe las buenas noticias con amor y mucho respeto.

Animal del día: Culebra

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Es tiempo de activar tus ideas y tomar acción para brillar, tus aliados serán claves para llevar a cabo tus nuevos proyectos.

Animal del día: León

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Superas tiempos difíciles; tus vínculos personales mejoran visiblemente.

Animal del día: Pantera

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Aunque eres independiente, acepta apoyo cuando lo necesites, no es bueno caer en momentos de soledad en este momento.

Animal del día: Búho

