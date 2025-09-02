No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Horóscopo para hoy 02 de septiembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 02 de septiembre del 2025.

Artemisa
02 de septiembre de 2025 - 11:30 a. m.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

No olvides a quienes siempre estuvieron para ti. Tu atención debe ir hacia quienes lo merecen.

Color del día: Beige

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Te aíslas y luego te duele estar solo. Observa tus patrones y busca salir de ese ciclo.

Color del día: Naranja

Aries (21 marzo - 20 abril)

Es natural que necesites tu espacio. No te castigues por querer estar solo; esos momentos son necesarios para reconectar contigo mismo.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Estás demasiado atrapado en la rutina. Intenta desconectarte y liberar tensiones para recuperar el equilibrio.

Color del día: Negro

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Cuidado con tus palabras, especialmente con tu familia. Puedes herir sin querer y dañar vínculos importantes.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La tolerancia será clave para que tus relaciones fluyan con armonía. Es un buen día para conectar emocionalmente.

Color del día: Rojo

Leo (24 julio - 23 agosto)

No dejes que la duda ni nadie frene tus metas. Los nuevos desafíos te están formando. Confía en ti.

Color del día: Verde

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Estás cargando demasiado. Una limpieza emocional o energética te haría bien para volver a brillar.

Color del día: Rosado

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Demuestra tu afecto a quienes amas. No des por hecho que lo saben; tus acciones hablan fuerte.

Color del día: Gris

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

No intentes controlar a nadie. Tu encanto natural es suficiente para atraer sin necesidad de posesión.

Color del día: Café

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Idealizar te lleva a decepciones. Conoce a las personas antes de ponerlas en un pedestal.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Con tu ejemplo estás marcando un camino. Mantente firme; tu sabiduría será reconocida.

Color del día: Fucsia

Por Artemisa

