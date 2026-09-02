Horóscopo para hoy 02 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

¿Qué tal si te replanteas ese viaje que tenías en mente y le dedicas más tiempo a tu familia en tu espacio de descanso?

Palabra del día: Calma

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Así hayas dejado claro que no quieres volver con tu expareja, no la engañes dándole falsas ilusiones e intentando ser buenos amigos.

Palabra del día: Reflexión

Aries (21 marzo - 20 abril)

Ya no estás dispuesto a darle más oportunidades a ese amigo que te falló. El vínculo se rompió

Palabra del día: Poder

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No es justo que sigas dando y dando sin retribución alguna. Lo mejor es hacer lo necesario si no va a haber ningún cambio.

Palabra del día: Estabilidad

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

A veces no te das cuenta del daño que le haces a otros por buscarles reemplazo en momentos de soledad.

Palabra del día: Confianza

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Si la oportunidad está, tómala. Ya no lo pienses más, esto es lo que necesitas para volver a respirar.

Palabra del día: Cambio

Leo (24 julio - 23 agosto)

No defiendas cosas que no puedes. Quizá la vida te está dando otra lección por tu inconformismo.

Palabra del día: Fuerza

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

En esta oportunidad no es negociable tu sentimiento de entrega. Si no están dispuestos a recibirlo, hazte a un lado.

Palabra del día: Convencimiento

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Estás dejando atrás patrones del pasado que te impedían ver la realidad. Ahora estás listo para ir por lo que quieres.

Palabra del día: Sabiduría

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Si alguien te está robando energía, es mejor que te alejes en silencio y con mucha sabiduría. No reproches.

Palabra del día: Paciencia

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Nuevamente te está sorprendiendo el amor, emociónate, quizá esa persona que fue muy amiga ahora quiera avanzar a un nivel romántico.

Palabra del día: Actúa

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Aprende a diferenciar las cosas en tu vida, no puedes obligarte a que todo funcione con el mismo control, puedes estrellarte del cansancio.

Palabra del día: Comunicación

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