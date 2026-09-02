Horóscopo para hoy 02 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
¿Qué tal si te replanteas ese viaje que tenías en mente y le dedicas más tiempo a tu familia en tu espacio de descanso?
Palabra del día: Calma
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Así hayas dejado claro que no quieres volver con tu expareja, no la engañes dándole falsas ilusiones e intentando ser buenos amigos.
Palabra del día: Reflexión
Aries (21 marzo - 20 abril)
Ya no estás dispuesto a darle más oportunidades a ese amigo que te falló. El vínculo se rompió
Palabra del día: Poder
Tauro (21 abril - 21 mayo)
No es justo que sigas dando y dando sin retribución alguna. Lo mejor es hacer lo necesario si no va a haber ningún cambio.
Palabra del día: Estabilidad
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
A veces no te das cuenta del daño que le haces a otros por buscarles reemplazo en momentos de soledad.
Palabra del día: Confianza
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Si la oportunidad está, tómala. Ya no lo pienses más, esto es lo que necesitas para volver a respirar.
Palabra del día: Cambio
Leo (24 julio - 23 agosto)
No defiendas cosas que no puedes. Quizá la vida te está dando otra lección por tu inconformismo.
Palabra del día: Fuerza
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
En esta oportunidad no es negociable tu sentimiento de entrega. Si no están dispuestos a recibirlo, hazte a un lado.
Palabra del día: Convencimiento
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Estás dejando atrás patrones del pasado que te impedían ver la realidad. Ahora estás listo para ir por lo que quieres.
Palabra del día: Sabiduría
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Si alguien te está robando energía, es mejor que te alejes en silencio y con mucha sabiduría. No reproches.
Palabra del día: Paciencia
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Nuevamente te está sorprendiendo el amor, emociónate, quizá esa persona que fue muy amiga ahora quiera avanzar a un nivel romántico.
Palabra del día: Actúa
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Aprende a diferenciar las cosas en tu vida, no puedes obligarte a que todo funcione con el mismo control, puedes estrellarte del cansancio.
Palabra del día: Comunicación
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.