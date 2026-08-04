Horóscopo para hoy 04 de agosto del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Piensa, el universo no te pide nada más. Quizá así puedas reconsiderar tu última opinión.
Color del día: Rojo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Por ahora es mejor dejar los sentimientos en pausa, no aceleres relaciones por miedo a quedarte solo.
Color del día: Fucsia
Aries (21 marzo - 20 abril)
Los resultados no solo dependen de ti, la otra persona también tiene que hacer esfuerzos.
Color del día: Morado
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Hoy se abren muchos caminos para ti, donde tendrás que poner tu tranquilidad por encima de todo.
Color del día: Verde
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
No puedes seguir jugando al espía, tienes que confiar en la gente, no todos te van a fallar.
Color del día: Azul
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Es verdad que este mes no ha sido fácil para ti, y aunque no lo creas el amor es el que te salvará de toda esta crisis.
Color del día: Amarillo
Leo (24 julio - 23 agosto)
No tienes ninguna deuda emocional con nadie, deja de reprocharte por haber terminado esa relación de pareja.
Color del día: Naranja
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Tienes que ser fuerte y proteger tu espíritu. No arriesgues hoy todo por nada.
Color del día: Gris
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Tanta irritabilidad hará que tu pareja se desencante de ti por tu mal carácter. Asume el riesgo.
Color del día: Rosado
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Si extrañas, llama, si quieres saber algo, busca. La vida es de acciones y le estás dejando la suerte al destino.
Color del día: Negro
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Hay gente que no merece tu corazón, pero también hay gente increíble. Vive este momento.
Color del día: blanco
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Si te buscan para hablar, no cierres oportunidades. De pronto hay algo que no has visto y podrás perdonar.
Color del día: Café
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