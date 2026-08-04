Horóscopo para hoy 04 de agosto del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Piensa, el universo no te pide nada más. Quizá así puedas reconsiderar tu última opinión.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Por ahora es mejor dejar los sentimientos en pausa, no aceleres relaciones por miedo a quedarte solo.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo - 20 abril)

Los resultados no solo dependen de ti, la otra persona también tiene que hacer esfuerzos.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Hoy se abren muchos caminos para ti, donde tendrás que poner tu tranquilidad por encima de todo.

Color del día: Verde

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

No puedes seguir jugando al espía, tienes que confiar en la gente, no todos te van a fallar.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Es verdad que este mes no ha sido fácil para ti, y aunque no lo creas el amor es el que te salvará de toda esta crisis.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio - 23 agosto)

No tienes ninguna deuda emocional con nadie, deja de reprocharte por haber terminado esa relación de pareja.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Tienes que ser fuerte y proteger tu espíritu. No arriesgues hoy todo por nada.

Color del día: Gris

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Tanta irritabilidad hará que tu pareja se desencante de ti por tu mal carácter. Asume el riesgo.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Si extrañas, llama, si quieres saber algo, busca. La vida es de acciones y le estás dejando la suerte al destino.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Hay gente que no merece tu corazón, pero también hay gente increíble. Vive este momento.

Color del día: blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Si te buscan para hablar, no cierres oportunidades. De pronto hay algo que no has visto y podrás perdonar.

Color del día: Café

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