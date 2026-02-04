Horóscopo para hoy 04 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Aceptar los cambios es necesario. Sal de la rutina y atrévete a una nueva etapa.
Palabra del día: Sinceridad
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
No te alejes de quienes te quieren. Organiza tus prioridades y escucha a las personas leales.
Palabra del día: Escuchar
Aries (21 marzo - 20 abril)
Nada te detiene. Confía en tu fortaleza para superar desafíos y toma decisiones con firmeza.
Palabra del día: Seguridad
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Escucha tu voz interior y no dependas de la opinión ajena. Atiende más tu relación sentimental.
Palabra del día: Intuición.
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Pensar demasiado te frena. Actuar a tiempo te ayudará a canalizar mejor tu energía.
Palabra del día: Lealtad
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Mantén la calma y evita reaccionar impulsivamente. Las respuestas que buscas están cerca.
Palabra del día: Inteligencia
Leo (24 julio - 23 agosto)
Tu actitud optimista es tu mayor ventaja. La paciencia traerá recompensas.
Palabra del día: Tacto
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Tienes las herramientas necesarias para avanzar y dejar atrás dificultades recientes. Reconoce tu poder.
Palabra del día: Ejecutar
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
El ámbito laboral fluye a tu favor. Aprende de quienes te rodean y sigue evolucionando internamente.
Palabra del día: Tranquilidad
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Tu desempeño destaca y pronto será reconocido, incluso por quienes dudaron de ti.
Palabra del día: Avanzar
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
El exceso de preocupaciones te quita paz. Suelta el control y confía en el proceso.
Palabra del día: Entender
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Mantente firme y positivo. El equilibrio regresa y la armonía se hace presente.
Palabra del día: Satisfacción
