Horóscopo para hoy 04 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Aceptar los cambios es necesario. Sal de la rutina y atrévete a una nueva etapa.

Palabra del día: Sinceridad

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

No te alejes de quienes te quieren. Organiza tus prioridades y escucha a las personas leales.

Palabra del día: Escuchar

Aries (21 marzo - 20 abril)

Nada te detiene. Confía en tu fortaleza para superar desafíos y toma decisiones con firmeza.

Palabra del día: Seguridad

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Escucha tu voz interior y no dependas de la opinión ajena. Atiende más tu relación sentimental.

Palabra del día: Intuición.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Pensar demasiado te frena. Actuar a tiempo te ayudará a canalizar mejor tu energía.

Palabra del día: Lealtad

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Mantén la calma y evita reaccionar impulsivamente. Las respuestas que buscas están cerca.

Palabra del día: Inteligencia

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tu actitud optimista es tu mayor ventaja. La paciencia traerá recompensas.

Palabra del día: Tacto

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Tienes las herramientas necesarias para avanzar y dejar atrás dificultades recientes. Reconoce tu poder.

Palabra del día: Ejecutar

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

El ámbito laboral fluye a tu favor. Aprende de quienes te rodean y sigue evolucionando internamente.

Palabra del día: Tranquilidad

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tu desempeño destaca y pronto será reconocido, incluso por quienes dudaron de ti.

Palabra del día: Avanzar

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

El exceso de preocupaciones te quita paz. Suelta el control y confía en el proceso.

Palabra del día: Entender

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Mantente firme y positivo. El equilibrio regresa y la armonía se hace presente.

Palabra del día: Satisfacción

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.