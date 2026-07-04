Horóscopo para hoy 04 de julio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Hay que empezar a buscar cosas que te activen, que te apasionen y te hagan volver a vibrar con tu energía. Tanto tedio mental agota tu espíritu.
Ángel del día: Jofiel
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Hay una tensión con tu familia que no lograste solucionar. Quizá ellos sean los únicos indicados para decirte que estás obrando mal.
Ángel del día: Adzaquiel
Aries (21 marzo - 20 abril)
Las diferencias existen, deja de pensar que vives en un jardín de rosas donde todo es perfecto. Acude a la realidad.
Ángel del día: Uriel
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Hay que empezar a pensar más rápido, estás tardando mucho en tomar decisiones que también pueden favorecer a los demás.
Ángel del día: Rafael
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Es bueno tocar otras puertas, porque ahí es donde encontrarás nuevos propósitos laborales, es hora de lanzarse.
Ángel del día: Gabriel
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Estos días, los roces con tus amistades solo harán que ratifiques la razón por la que escogiste esa familia que no es de sangre.
Ángel del día: Jofiel
Leo (24 julio - 23 agosto)
Es tiempo de organizar tu casa interna, ya basta de mirar solo el exterior, tal vez las fracturas son de tanta apariencia.
Ángel del día: Uriel
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
No se trata solo de intentar, hay que hacerlo, y si el resultado no es el esperado seguro es porque no convenía.
Ángel del día: Adzaquiel
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
No te gusta juzgar, pero todo el tiempo lo haces. Respeta las opiniones de los demás, y no cortes lazos solo porque piensan diferente a ti.
Ángel del día: Gabriel
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
No hay que “dominar” nada, solo se trata de ser honestos y entender que hay cosas que por más oportunidades que des ya no funcionan.
Ángel del día: Uriel
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Siempre hablas mucho y haces poco. Hay energía que necesitas renovar, tienes que volver a creer en ti.
Ángel del día: Rafael
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Tanto movimiento energético te sacudió hasta el alma, no castigues esas emociones, son buenas para que aprendas a valorar la vida.
Ángel del día: Gabriel
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