Horóscopo para hoy 04 de julio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Hay que empezar a buscar cosas que te activen, que te apasionen y te hagan volver a vibrar con tu energía. Tanto tedio mental agota tu espíritu.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Hay una tensión con tu familia que no lograste solucionar. Quizá ellos sean los únicos indicados para decirte que estás obrando mal.

Ángel del día: Adzaquiel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Las diferencias existen, deja de pensar que vives en un jardín de rosas donde todo es perfecto. Acude a la realidad.

Ángel del día: Uriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Hay que empezar a pensar más rápido, estás tardando mucho en tomar decisiones que también pueden favorecer a los demás.

Ángel del día: Rafael

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Es bueno tocar otras puertas, porque ahí es donde encontrarás nuevos propósitos laborales, es hora de lanzarse.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Estos días, los roces con tus amistades solo harán que ratifiques la razón por la que escogiste esa familia que no es de sangre.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Es tiempo de organizar tu casa interna, ya basta de mirar solo el exterior, tal vez las fracturas son de tanta apariencia.

Ángel del día: Uriel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

No se trata solo de intentar, hay que hacerlo, y si el resultado no es el esperado seguro es porque no convenía.

Ángel del día: Adzaquiel

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

No te gusta juzgar, pero todo el tiempo lo haces. Respeta las opiniones de los demás, y no cortes lazos solo porque piensan diferente a ti.

Ángel del día: Gabriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

No hay que “dominar” nada, solo se trata de ser honestos y entender que hay cosas que por más oportunidades que des ya no funcionan.

Ángel del día: Uriel

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Siempre hablas mucho y haces poco. Hay energía que necesitas renovar, tienes que volver a creer en ti.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Tanto movimiento energético te sacudió hasta el alma, no castigues esas emociones, son buenas para que aprendas a valorar la vida.

Ángel del día: Gabriel

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.