Horóscopo para hoy 04 de septiembre del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Estás cansado y tienes preocupaciones, pero respira, todo se irá solucionado el universo está trabajando para ayudarte.

Arcano del día: La muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Quieres vivir la vida a toda prisa y esa no es la garantía para ser feliz. Tus procesos son diferentes a los de los demás.

Arcano del día: La luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

En este nuevo mes no le des espacio a enfrentamientos con tu familia. No hay necesidad de frustrarse por lo que no puedes controlar.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Estás lleno de miedo pensando en cosas que no han pasado. Vive los días con tranquilidad no vale la pena alterarse por el futuro.

Arcano del día: El colgado

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Está bien que hagas nuevas amistades, pero no olvides que las que tienes desde hace tiempo debes cuidarlas también.

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Siempre que aparece alguien nuevo en tu vida es como si quisieras volver a nacer. Por favor, valora tu esencia y no la cambies por nadie.

Arcano del día: La luna

Leo (24 julio - 23 agosto)

A veces hay trabajos que se hacen y no tienen los frutos que se esperan. Prepárate para asumir este trabajo con valentía y serenidad.

Arcano del día: El diablo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Este mes no se trata de demostrar nada, más bien es una oportunidad para sacudirte y salir de tu zona de confort laboral.

Arcano del día: La torre

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Cuidado con las tensiones hoy. Escucha, no respondas desde la frustración y menos con visceralidad.

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Hay que empezar a sacar tiempo para dejar al día esos pendientes a los que les estás haciendo el quite por pereza.

Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Las deudas emocionales también existen, así que ahora mismo es tiempo de saldarlas, así las cosas, van a funcionarte mejor.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

No descartes la posibilidad de hablar con personas ajenas sobre tu situación familiar. Es prioritario que entiendas por qué las cosas no van a cambiar.

Arcano del día: La templanza

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