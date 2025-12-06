Horóscopo para hoy 06 de diciembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Perdónate por dudar de ti. Son procesos necesarios para tu crecimiento personal.
Ángel del día: Remiel
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Respira y sigue. No es justo seguir entregando energía a ese problema que te desgasta.
Ángel del día: Gabriel
Aries (21 marzo - 20 abril)
Si quienes dicen amarte no actúan, decide tú. Toma responsabilidad: la relación se ha enfriado.
Ángel del día: Rafael
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Si quieres irte y nadie te detiene, no hay nada más que buscar. Estás para crecer, no para perder tiempo.
Ángel del día: Gabriel
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Sanar toma tiempo, pero te llevará a la felicidad. Analiza lo que debes cambiar para seguir avanzando.
Ángel del día: Uriel
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Convierte el dolor en desahogo. Guardar tanto te está causando conflictos internos.
Ángel del día: Jofiel
Leo (24 julio - 23 agosto)
Los bajones no siempre traen lágrimas; también cansancio y desmotivación. No te presiones: siente.
Ángel del día: Sariel
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
El interés debería estar siempre. Estás ocultando tus miedos emocionales en otras personas y te engañas a ti mismo.
Ángel del día: Adzaquiel
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Alejarte de ciertos amigos también es un duelo necesario. No todo te hace bien.
Ángel del día: Uriel
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Quien quiera algo contigo mostrará interés. No te desgastes dando indicaciones; si no fluye, suelta.
Ángel del día: Rafael
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
A veces eres tu propio obstáculo. Ayúdate y priorízate: es momento de pensar más en ti.
Ángel del día: Gabriel
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Poner a otros por encima de ti daña tu amor propio. Enfócate en tu bienestar y recupera tu libertad emocional.
Ángel del día: Jofiel
