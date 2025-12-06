Logo El Espectador
Entretenimiento
Horóscopo para hoy 06 de diciembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 06 de diciembre del 2025.

Artemisa
06 de diciembre de 2025 - 02:00 p. m.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Perdónate por dudar de ti. Son procesos necesarios para tu crecimiento personal.

Ángel del día: Remiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Respira y sigue. No es justo seguir entregando energía a ese problema que te desgasta.

Ángel del día: Gabriel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Si quienes dicen amarte no actúan, decide tú. Toma responsabilidad: la relación se ha enfriado.

Ángel del día: Rafael

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Si quieres irte y nadie te detiene, no hay nada más que buscar. Estás para crecer, no para perder tiempo.

Ángel del día: Gabriel

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Sanar toma tiempo, pero te llevará a la felicidad. Analiza lo que debes cambiar para seguir avanzando.

Ángel del día: Uriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Convierte el dolor en desahogo. Guardar tanto te está causando conflictos internos.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Los bajones no siempre traen lágrimas; también cansancio y desmotivación. No te presiones: siente.

Ángel del día: Sariel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

El interés debería estar siempre. Estás ocultando tus miedos emocionales en otras personas y te engañas a ti mismo.

Ángel del día: Adzaquiel

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Alejarte de ciertos amigos también es un duelo necesario. No todo te hace bien.

Ángel del día: Uriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Quien quiera algo contigo mostrará interés. No te desgastes dando indicaciones; si no fluye, suelta.

Ángel del día: Rafael

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

A veces eres tu propio obstáculo. Ayúdate y priorízate: es momento de pensar más en ti.

Ángel del día: Gabriel

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Poner a otros por encima de ti daña tu amor propio. Enfócate en tu bienestar y recupera tu libertad emocional.

Ángel del día: Jofiel

Por Artemisa

