Horóscopo para hoy 06 de julio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Si sientes culpa, libérala. Hay cosas que solo tú y tu corazón saben y que te “taladran” la cabeza. Busca a los implicados y resuelve.

Número del día: 0

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Si sigues insistiendo en visitar el pasado, la vida y el universo harán lo imposible para que falles, esa no es una venganza, es una bendición para que avances.

Número del día: 9

Aries (21 marzo - 20 abril)

Esta semana se cierra un ciclo laboral importante, no tengas miedo, es el impulso que necesitabas para soltar.

Número del día: 12

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Deja de preocuparte porque las cosas no salen como quieres, eso pasa porque la vida quiere que dejes de hacer lo mismo siempre.

Número del día: 1

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Poco a poco debes recuperar ese poder que habita en ti y con el que logras ayudarle a la gente. No se perdió, solo lo escondiste por desconfianza.

Número del día: 4

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Hay una verdad que cambiará el rumbo de tus pasos. Cuidado con dejarte ganar de la tristeza disfrazada de decepción.

Número del día: 9

Leo (24 julio - 23 agosto)

Mercurio retrógrado te va a obligar a saldar deudas con alguien de tu pasado a quien lastimaste por interesado.

Número del día: 15

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Si no hay reciprocidad, no hay nada. Eso de tener que empujar al otro para que actúe solo es una pérdida de tiempo. Ya no estás para juegos.

Número del día: 3

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

La costumbre te agotó y llegaste al límite. Es el momento de cerrar un capítulo emocional al que te negabas por sentir lástima por el otro.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Julio te permitirá conocer una nueva versión de ti, una más segura, más serena y sin menos ganas de cargar con sentimientos infantiles.

Número del día: 8

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Para que los demás te vean bien no tienes que llamar la atención, solo tienes que dejar que tu luz salga desde la genuinidad de tu ser.

Número del día: 6

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Hay que hacer acuerdos en pareja, entender que algunas dinámicas fallaron y que se requiere de un tiempo para volver a enamorarse.

Número del día: 20

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