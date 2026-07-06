Horóscopo para hoy 06 de julio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Si sientes culpa, libérala. Hay cosas que solo tú y tu corazón saben y que te “taladran” la cabeza. Busca a los implicados y resuelve.
Número del día: 0
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Si sigues insistiendo en visitar el pasado, la vida y el universo harán lo imposible para que falles, esa no es una venganza, es una bendición para que avances.
Número del día: 9
Aries (21 marzo - 20 abril)
Esta semana se cierra un ciclo laboral importante, no tengas miedo, es el impulso que necesitabas para soltar.
Número del día: 12
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Deja de preocuparte porque las cosas no salen como quieres, eso pasa porque la vida quiere que dejes de hacer lo mismo siempre.
Número del día: 1
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Poco a poco debes recuperar ese poder que habita en ti y con el que logras ayudarle a la gente. No se perdió, solo lo escondiste por desconfianza.
Número del día: 4
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Hay una verdad que cambiará el rumbo de tus pasos. Cuidado con dejarte ganar de la tristeza disfrazada de decepción.
Número del día: 9
Leo (24 julio - 23 agosto)
Mercurio retrógrado te va a obligar a saldar deudas con alguien de tu pasado a quien lastimaste por interesado.
Número del día: 15
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Si no hay reciprocidad, no hay nada. Eso de tener que empujar al otro para que actúe solo es una pérdida de tiempo. Ya no estás para juegos.
Número del día: 3
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
La costumbre te agotó y llegaste al límite. Es el momento de cerrar un capítulo emocional al que te negabas por sentir lástima por el otro.
Número del día: 7
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Julio te permitirá conocer una nueva versión de ti, una más segura, más serena y sin menos ganas de cargar con sentimientos infantiles.
Número del día: 8
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Para que los demás te vean bien no tienes que llamar la atención, solo tienes que dejar que tu luz salga desde la genuinidad de tu ser.
Número del día: 6
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Hay que hacer acuerdos en pareja, entender que algunas dinámicas fallaron y que se requiere de un tiempo para volver a enamorarse.
Número del día: 20
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