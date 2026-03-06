Horóscopo para hoy 06 de marzo del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Evita decisiones apresuradas en el amor. Si sientes que un ciclo terminó, recuerda que solo es la vida dándote la entrada a nuevos comienzos.

Arcano del día: La Muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

La tensión podría manifestarse en el entorno familiar. La sensibilidad de tus familiares está a tope y saldrán a la luz revelaciones internas que te agobian.

Arcano del día: La Luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy el verdadero desafío no está afuera, sino en tu forma de vincularte. Estos días serán de transformación profunda y cierre de viejas actitudes.

Arcano del día: La Muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Tus emociones estarán a flor de piel y podrías reaccionar más desde el corazón que desde la razón. Hay que hacer una pausa (necesaria) para mirar desde otra perspectiva.

Arcano del día: El Colgado

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Deja de postergar lo que sabes que deseas. El momento perfecto no existe, la claridad, éxito y la energía positiva, solo aparecen cuando actúas de forma lógica.

Arcano del día: El Sol

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Podrías sentirte cambiante e incluso confundido durante el día. No luches contra la intuición y las emociones intensas.

Arcano del día: La Luna

Leo (24 julio - 23 agosto)

No todo se logra con rapidez. Si actúas sin medir consecuencias las tentaciones y las decisiones impulsivas se encargarán de eclipsar todo.

Arcano del día: El Diablo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Hoy podrías generar tensiones innecesarias en tu relación por evitar asumir errores. Hoy las sacudidas invitan a reconstruir.

Arcano del día: La Torre

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Tu opinión será fuerte y directa, pero cuidado con la forma en que la expresas. No todo merece debate. A veces hay que dejar que la esperanza y la guía interior actúen.

Arcano del día: La Estrella

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Se abren puertas importantes en el ámbito laboral. Esta semana pueden darse cambios y oportunidades inesperadas.

Arcano del día: El Sol

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Hoy la prudencia será tu mejor estrategia. Evita discusiones y responde a provocaciones con sabiduría y equilibrio moral.

Arcano del día: El Sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

No ignores tu intuición al tomar decisiones importantes. Tómate el tiempo necesario para actuar con moderación desde la armonía.

Arcano del día: La Templanza

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.