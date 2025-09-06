Horóscopo para hoy 06 de septiembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Maneja los conflictos familiares con empatía, no con juicio. Tu vida tampoco es tan perfecta.
Ángel del día: Ángel del día: Remiel.
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Se avecina un reto con alguien de tu familia. Afróntalo con inteligencia, no con emoción. Sigues muy enojado.
Ángel del día: Ángel del día: Gabriel.
Aries (21 marzo - 20 abril)
Confía en tu sabiduría y sé más reservado. Evita el pesimismo.
Ángel del día: Ángel del día: Rafael.
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Deja atrás los recuerdos tristes. Abre tu corazón a lo nuevo.
Ángel del día: Ángel del día: Gabriel.
Géminis (22 mayo - 21 junio)
No actúes por celos. La calma y el diálogo serán claves para que dejes de cargar con cruces.
Ángel del día: Ángel del día: Uriel.
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Sé sincero con tus seres queridos. La verdad libera y te invita a vivir con autenticidad.
Ángel del día: Ángel del día: Adzaquiel.
Leo (24 julio - 23 agosto)
Toma decisiones emocionales con seriedad. Deja de postergar todo, porque las cosas no salen como planeas.
Ángel del día: Ángel del día: Sariel.
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
El estrés te afecta así quieras minimizarlo y demostrar que estás bien. Encuentra tu centro y respira.
Ángel del día: Ángel del día: Adzaquiel.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Supera tus miedos con actitud positiva. Confía en ti, tienes todo para cambiar los malos pensamientos que otros han sembrado.
Ángel del día: Ángel del día: Uriel.
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Llega una etapa de abundancia y buenas noticias. Te están reconociendo en el trabajo, y eso solo lo has conseguido solo tú.
Ángel del día: Ángel del día: Rafael.
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Vuelve a conectar con tu lado libre y aventurero. Está latiendo dentro de ti un alma vieja.
Ángel del día: Ángel del día: Gabriel.
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
No te apresures. La prudencia será tu mejor aliada en este momento. Solo observa, eres capaz de salir de la tristeza.
Ángel del día: Ángel del día: Jofiel.
