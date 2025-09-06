Horóscopo para hoy 06 de septiembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Maneja los conflictos familiares con empatía, no con juicio. Tu vida tampoco es tan perfecta.

Ángel del día: Ángel del día: Remiel.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Se avecina un reto con alguien de tu familia. Afróntalo con inteligencia, no con emoción. Sigues muy enojado.

Ángel del día: Ángel del día: Gabriel.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Confía en tu sabiduría y sé más reservado. Evita el pesimismo.

Ángel del día: Ángel del día: Rafael.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Deja atrás los recuerdos tristes. Abre tu corazón a lo nuevo.

Ángel del día: Ángel del día: Gabriel.

Géminis (22 mayo - 21 junio)

No actúes por celos. La calma y el diálogo serán claves para que dejes de cargar con cruces.

Ángel del día: Ángel del día: Uriel.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Sé sincero con tus seres queridos. La verdad libera y te invita a vivir con autenticidad.

Ángel del día: Ángel del día: Adzaquiel.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Toma decisiones emocionales con seriedad. Deja de postergar todo, porque las cosas no salen como planeas.

Ángel del día: Ángel del día: Sariel.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

El estrés te afecta así quieras minimizarlo y demostrar que estás bien. Encuentra tu centro y respira.

Ángel del día: Ángel del día: Adzaquiel.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Supera tus miedos con actitud positiva. Confía en ti, tienes todo para cambiar los malos pensamientos que otros han sembrado.

Ángel del día: Ángel del día: Uriel.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Llega una etapa de abundancia y buenas noticias. Te están reconociendo en el trabajo, y eso solo lo has conseguido solo tú.

Ángel del día: Ángel del día: Rafael.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Vuelve a conectar con tu lado libre y aventurero. Está latiendo dentro de ti un alma vieja.

Ángel del día: Ángel del día: Gabriel.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

No te apresures. La prudencia será tu mejor aliada en este momento. Solo observa, eres capaz de salir de la tristeza.

Ángel del día: Ángel del día: Jofiel.

