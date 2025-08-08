Horóscopo para hoy 08 de agosto del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Estás con mucha luz por estos días. Aprovecha que tu familia está cerca, que los conflictos desaparecieron y que la vida te está dando una nueva oportunidad.
Arcano del día: El sol
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
La decisión amorosa que tomaste no te va a llevar por buen camino. Se aproximan épocas de conflicto y traición emocional. ¡Cuidado!
Arcano del día: El colgado
Aries (21 marzo - 20 abril)
Debes alegrarte por lo que has conseguido hasta ahora. No es el momento de desfallecer, vamos valiente, todo va a salir mejor de lo que esperas.
Arcano del día: La muerte
Tauro (21 abril - 21 mayo)
No creas que eres el salvador del mundo, trabaja por ti y para ti. Una propuesta que viene en camino será tu carta de salvación para encontrar tranquilidad.
Arcano del día: La torre
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Por fin podrás encontrar un momento para disfrutar de ti mismo. La luna que te acompaña hoy, solo conduce a las decisiones y al éxito, aprovéchala.
Arcano del día: La luna
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Todos los caminos tienen obstáculos. Es importante mantenerte sereno y enfrentar lo que viene en el camino, recibe todo con amor y vence este reto.
Arcano del día: La rueda de la suerte
Leo (24 julio - 23 agosto)
Los altibajos emocionales van a estar presentes en tu día y es posible que te alteres. Recuerda que los pensamientos positivos solo atraen cosas buenas.
Arcano del día: El colgado
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Hoy vas a encontrar muchas respuestas a lo que estabas esperando. Enfrentarás un día difícil, estresante y sin muchas salidas. No te desesperes.
Arcano del día: El diablo
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Tu intuición nunca falla. Ve por esa nueva oportunidad, los cambios van a ser radicales, pero el mayor beneficiado serás tú. Pon las cosas en orden.
Arcano del día: El sol
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Las satisfacciones personales y laborales por fin dan frutos. No dudes de ti mismo, esto te lo mereces, no es un juego del destino, el sacrificio se ve recompensado.
Arcano del día: El sumo sacerdote
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Este no es el momento de decir “NO”. Estás con una nube negra encima que no te deja actuar correctamente. Eres un luchador y esta batalla también la ganarás.
Arcano del día: La estrella.
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Hace muchos días que no escuchas a tu corazón. Detente, observa. El panorama es muy alentador. Trabajar es importante, pero tu parte afectiva y emocional también. Siente.
Arcano del día: La muerte
