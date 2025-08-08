Horóscopo para hoy 08 de agosto del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Estás con mucha luz por estos días. Aprovecha que tu familia está cerca, que los conflictos desaparecieron y que la vida te está dando una nueva oportunidad.

Arcano del día: El sol

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

La decisión amorosa que tomaste no te va a llevar por buen camino. Se aproximan épocas de conflicto y traición emocional. ¡Cuidado!

Arcano del día: El colgado

Aries (21 marzo - 20 abril)

Debes alegrarte por lo que has conseguido hasta ahora. No es el momento de desfallecer, vamos valiente, todo va a salir mejor de lo que esperas.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No creas que eres el salvador del mundo, trabaja por ti y para ti. Una propuesta que viene en camino será tu carta de salvación para encontrar tranquilidad.

Arcano del día: La torre

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Por fin podrás encontrar un momento para disfrutar de ti mismo. La luna que te acompaña hoy, solo conduce a las decisiones y al éxito, aprovéchala.

Arcano del día: La luna

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Todos los caminos tienen obstáculos. Es importante mantenerte sereno y enfrentar lo que viene en el camino, recibe todo con amor y vence este reto.

Arcano del día: La rueda de la suerte

Leo (24 julio - 23 agosto)

Los altibajos emocionales van a estar presentes en tu día y es posible que te alteres. Recuerda que los pensamientos positivos solo atraen cosas buenas.

Arcano del día: El colgado

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Hoy vas a encontrar muchas respuestas a lo que estabas esperando. Enfrentarás un día difícil, estresante y sin muchas salidas. No te desesperes.

Arcano del día: El diablo

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Tu intuición nunca falla. Ve por esa nueva oportunidad, los cambios van a ser radicales, pero el mayor beneficiado serás tú. Pon las cosas en orden.

Arcano del día: El sol

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Las satisfacciones personales y laborales por fin dan frutos. No dudes de ti mismo, esto te lo mereces, no es un juego del destino, el sacrificio se ve recompensado.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Este no es el momento de decir “NO”. Estás con una nube negra encima que no te deja actuar correctamente. Eres un luchador y esta batalla también la ganarás.

Arcano del día: La estrella.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Hace muchos días que no escuchas a tu corazón. Detente, observa. El panorama es muy alentador. Trabajar es importante, pero tu parte afectiva y emocional también. Siente.

Arcano del día: La muerte

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.