Horóscopo para hoy 08 de noviembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Acuario (21 enero - 19 febrero)
Podrías enfrentar tensiones con tu pareja. Habla desde la honestidad y no prolongues algo que sabes que ya cumplió su ciclo. Sería bueno dejar de engañarse.
Ángel del día: Remiel
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Expresa lo que sientes, no guardes más. Comunicarte te liberará y permitirá que tu energía fluya nuevamente.
Ángel del día: Gabriel
Aries (21 marzo - 20 abril)
Tus decisiones emocionales te están afectando más de lo que imaginas. Detente un momento antes de seguir dando pasos equivocados.
Ángel del día: Rafael
Tauro (21 abril - 21 mayo)
De cada situación familiar extrae lo bueno y piensa en lo que realmente te beneficia. Es hora de priorizarte sin sentir culpa.
Ángel del día: Gabriel
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Llorar libera, pero también puede nublar tu juicio. Respira y recupera la calma antes de actuar.
Ángel del día: Uriel
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Deja de vivir para otros y enfócate en tu propio bienestar. No siempre tienes que caer bien.
Ángel del día: Jofiel
Leo (24 julio - 23 agosto)
No te precipites ni tomes decisiones impulsivas; observa y reflexiona antes de avanzar.
Ángel del día: Sariel
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Relájate, suelta el control y permite que la vida te sorprenda. Lo inesperado también puede llenarte de alegría. Á
Ángel del día: Adzaquiel
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Encuentra serenidad antes de hablar o reaccionar. Cuida tu forma de expresarte y trata de ser más compasivo contigo mismo.
Ángel del día: Uriel
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Hoy es un día para celebrar, soñar y agradecer. Disfruta este nuevo comienzo con entusiasmo y deja que tu luz interior brille.
Ángel del día: Rafael
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Permite que alguien te conquiste y abre tu corazón sin miedo, o podrías lamentar no haberlo intentado.
Ángel del día: Gabriel
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
No te dejes confundir por comentarios malintencionados. Confía en tu verdad y protege la felicidad que has construido.
Ángel del día: Jofiel
