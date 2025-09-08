No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Horóscopo para hoy 08 de septiembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Artemisa
08 de septiembre de 2025 - 11:30 a. m.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Tu ansiedad está afectando tu hogar. Tómate un tiempo para entender qué te desequilibra. Debes respirar y analizar cada decisión que tomes.

Número del día: 20

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Tus comentarios sarcásticos y actitud agresiva pueden alejar a los demás. Modera tu forma de relacionarte. Recuerda que no eres el centro del mundo.

Número del día: 1

Aries (21 marzo - 20 abril)

Inicias una etapa de renovación. Se abren caminos en lo laboral y lo emocional. Avanza con seguridad y confiando en tus habilidades.

Número del día: 8

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Has estado distante de tu familia, tanto física como emocionalmente. Acercarte con humildad y, si es necesario, pide perdón.

Número del día: 10

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Si vas a seguir tu instinto, hazlo con firmeza. Menos dudas, más acción. Cree en ti a pesar de los obstáculos que se presentan en el día a día.

Número del día: 6

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Evita el conflicto constante. Libérate del resentimiento y deja de culpar a otros por tu malestar. Asume las responsabilidades de tus actos.

Número del día: 0

Leo (24 julio - 23 agosto)

Cambia tu enfoque. En vez de estancarte en el drama, busca lo positivo y actúa. Convierte los errores en grandes oportunidades. Cree en ti.

Número del día: 1

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

La rabia acumulada puede dañarte. Controla tu forma de expresarte antes de herir a quienes te rodean. Trata de ser más empático y amigable.

Número del día: 5

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Tu vida amorosa está en caos y eso afecta tu estabilidad mental. Tómate un respiro y ordénate emocionalmente. Analiza bien.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Llegó una etapa clave. Soltaste lo que ya no suma, y eso te está haciendo bien. No retrocedas por extrañar a veces. Ten fuerza de voluntad.

Número del día: 15

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Tu mundo emocional está desordenado. Define tus ideas y emociones para avanzar. Sé organizado y busca construir cosas positivas.

Número del día: 3

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Estás siendo muy duro contigo mismo. Deja de castigarte por errores pasados. Pasa la página y vive el ahora.

Número del día: 9

Por Artemisa

