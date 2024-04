Horóscopo para hoy 10 de abril del 2024: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Aunque suene a frase de cajón este no es el momento de perder la esperanza. Los milagros existen, solo hace falta que creas en algo que te dé un empujón para salir adelante. Palabra del día: Aterriza

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Cuando estés seguro de lo que quieres seguro conseguirás los anhelos de tu corazón. Si solo dudas y te llenas de miedo los resultados seguirán siendo los mismos. Palabra del día: Cree.

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Ya renunciaste muchas veces, este no es el momento de “tirar la toalla”, por el contrario, llénate de motivos que signifiquen mucho para ti y materialízalos para llenar tus vacíos emocionales. Palabra del día: Estabilidad

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Eres un ser afortunado, en esta ocasión no tienes que pedirle nada al universo, solo debes agradecerle y asegúrate de que confías en tu intuición y tus decisiones.

Palabra del día: Gozo

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Si quieres sanar tendrás que enfrentarte a tus emociones positivas y negativas, todo lleva tiempo, pero si presionas el tiempo, nunca podrá darse el cambio que esperas.

Palabra del día: Amor propio

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Necesitas fuerza para no rendirte. Te arrepientes todo el tiempo de lo que haces y por eso es por lo que vives enojado. Las cosas no son a tu antojo, todo acto tiene una consecuencia.

Palabra del día: Conéctate

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Las decepciones siempre te ayudarán a soltar más fácil aquello que te atormenta. Eso significa que estás creciendo y que estás viendo más allá de lo que te pone a tambalear la vida.

Palabra del día: Sanar

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Dale la bienvenida a todo lo que te haga sentir pleno, en paz y armonía. Silencia esas situaciones que te hacen recordar eventos que solo te traen dolor y permítete trascender a la felicidad. Palabra del día: Atención

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Si no quieres intentarlo no pasa nada, recuerda que hay cosas a las que no estás obligado. Respeta tus decisiones, no estás siendo cobarde, lo que pasa es que ya no hay nada que intentar. Palabra del día: Oportunidad.

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

Esta semana está cargada de magia y de energía positiva. Hay nuevos comienzos que te demostrarán que eres el favor que hiciste son esperar nada a cambio. Palabra del día: Perspectiva

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Está bien que apagues un rato tu cabeza, siempre hay razones para poner la vida en pausa y ser sincero, incluso, con tu corazón. Tienes que escucharte y cerrar puertas dolorosas del pasado. Palabra del día: Lánzate

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Los límites deben establecerse en todos los escenarios. Deja ir a quienes no te valoran y deja de pensar que eres insuficiente para los demás. ¡Deja de aguantar lo que no te mereces!

Palabra del día: Calma

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.