Horóscopo para hoy 10 de agosto del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Si definitivamente ves que en tu trabajo no reina el equilibrio, empieza a pensar en otras opciones que te llenen de certezas no de dudas.
Número del día: 0
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Los acuerdos no son solo con los demás, también son contigo para no caer en los mismos patrones que te ponen en riesgo.
Número del día: 9
Aries (21 marzo - 20 abril)
Piensa qué cosas importantes dejaste abandonadas por priorizar lo que no te aporta nada.
Número del día: 12
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Deja el miedo a ser rechazado por sentar tu posición. Habla y crítica todo lo que quieras siempre desde el argumento.
Número del día: 1
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Vas a tener que tomar una decisión familiar que quizá te cueste lágrimas.
Número del día: 4
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Ánimo, al final todo saldrá bien, estos días solo han servido para probar quienes son leales a ti.
Número del día: 9
Leo (24 julio - 23 agosto)
Algo te va a obligar a pedir disculpas, y no podrás negarte. Es tiempo de poner todo en orden.
Número del día: 15
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Ojo, que hoy la nostalgia y la sensibilidad estarán a flor de piel. Mejor no tomes ninguna decisión.
Número del día: 3
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Quizá estés esperando mucho de los demás y por eso vives en decepción constante. No idealices a nadie.
Número del día: 7
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Hay personas que ya no cabrán en la versión que estás construyendo de ti mismo, sacarlas de tu vida hará todo más fácil.
Número del día: 8
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Suelta esa forma de ser donde brilla más tu prepotencia que tu inteligencia.
Número del día: 6
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
La ansiedad te está robando inspiración y no estás cumpliendo lo que te prometiste hace unos días.
Número del día: 20
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