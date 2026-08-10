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Horóscopo para hoy 10 de agosto del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 10 de agosto del 2026.

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Artemisa
10 de agosto de 2026 - 06:20 p. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Si definitivamente ves que en tu trabajo no reina el equilibrio, empieza a pensar en otras opciones que te llenen de certezas no de dudas.

Número del día: 0

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Los acuerdos no son solo con los demás, también son contigo para no caer en los mismos patrones que te ponen en riesgo.

Número del día: 9

Aries (21 marzo - 20 abril)

Piensa qué cosas importantes dejaste abandonadas por priorizar lo que no te aporta nada.

Número del día: 12

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Deja el miedo a ser rechazado por sentar tu posición. Habla y crítica todo lo que quieras siempre desde el argumento.

Número del día: 1

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Vas a tener que tomar una decisión familiar que quizá te cueste lágrimas.

Número del día: 4

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Ánimo, al final todo saldrá bien, estos días solo han servido para probar quienes son leales a ti.

Número del día: 9

Leo (24 julio - 23 agosto)

Algo te va a obligar a pedir disculpas, y no podrás negarte. Es tiempo de poner todo en orden.

Número del día: 15

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Ojo, que hoy la nostalgia y la sensibilidad estarán a flor de piel. Mejor no tomes ninguna decisión.

Número del día: 3

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Quizá estés esperando mucho de los demás y por eso vives en decepción constante. No idealices a nadie.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Hay personas que ya no cabrán en la versión que estás construyendo de ti mismo, sacarlas de tu vida hará todo más fácil. 

Número del día: 8

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Suelta esa forma de ser donde brilla más tu prepotencia que tu inteligencia. 

Número del día: 6

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

La ansiedad te está robando inspiración y no estás cumpliendo lo que te prometiste hace unos días.

Número del día: 20

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Por Artemisa

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