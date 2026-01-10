Horóscopo para hoy 10 de enero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Lo que sientes en tu corazón no es odio, tu nobleza no permitiría eso, lo que si tienes es fastidio por alguien que dañó tu emoción.

Ángel del día: Uriel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Ya estás más que listo para hablar con sinceridad. Quizá duela, pero es necesario para avanzar a la realidad.

Ángel del día: Gabriel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Este es el año en que debes fortalecer tu corazón. Deja atrás las cosas que te entristecen y valora tus sentimientos.

Ángel del día: Gabriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Llenarte de ira en este momento no es lo más conveniente. Alejarte es mejor que esperar un milagro.

Ángel del día: Rafael

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Pocas veces le prestas atención a tu salud. Ya es tiempo de dejar de pensar en los demás y ocuparte de ti.

Ángel del día: Uriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Si tienes la certeza entonces actúa, pero para obtener buenas cosas, no para “crucificar” a los demás.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Lo que debías hacer el año pasado era decir la verdad. Ahora, ya no podrás recuperar a esos seres especiales.

Ángel del día: Adzaquiel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

¿Otra vez tapando el sol con un dedo? Venías de una buena racha. De nuevo, los problemas laborales estarán sobre la mesa.

Ángel del día: Gabriel

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Hay que dejar ir todo aquello que te da tristeza. Últimamente traes recuerdos que no son necesarios para avanzar. Cuidado.

Ángel del día: Uriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Estás más tranquilo este año, así que 2026 si es el momento de las buenas decisiones. Este ciclo será bendecido.

Ángel del día: Rafael

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Estás más tranquilo este año, así que 2026 si es el momento de las buenas decisiones. Este ciclo será bendecido.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Lo que sientes en tu corazón no es odio, tu nobleza no permitiría eso, lo que si tienes es fastidio por alguien que dañó tu emoción.

Ángel del día: Uriel

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.