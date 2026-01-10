Horóscopo para hoy 10 de enero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Lo que sientes en tu corazón no es odio, tu nobleza no permitiría eso, lo que si tienes es fastidio por alguien que dañó tu emoción.
Ángel del día: Uriel
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Ya estás más que listo para hablar con sinceridad. Quizá duela, pero es necesario para avanzar a la realidad.
Ángel del día: Gabriel
Aries (21 marzo - 20 abril)
Este es el año en que debes fortalecer tu corazón. Deja atrás las cosas que te entristecen y valora tus sentimientos.
Ángel del día: Gabriel
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Llenarte de ira en este momento no es lo más conveniente. Alejarte es mejor que esperar un milagro.
Ángel del día: Rafael
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Pocas veces le prestas atención a tu salud. Ya es tiempo de dejar de pensar en los demás y ocuparte de ti.
Ángel del día: Uriel
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Si tienes la certeza entonces actúa, pero para obtener buenas cosas, no para “crucificar” a los demás.
Ángel del día: Jofiel
Leo (24 julio - 23 agosto)
Lo que debías hacer el año pasado era decir la verdad. Ahora, ya no podrás recuperar a esos seres especiales.
Ángel del día: Adzaquiel
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
¿Otra vez tapando el sol con un dedo? Venías de una buena racha. De nuevo, los problemas laborales estarán sobre la mesa.
Ángel del día: Gabriel
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Hay que dejar ir todo aquello que te da tristeza. Últimamente traes recuerdos que no son necesarios para avanzar. Cuidado.
Ángel del día: Uriel
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Estás más tranquilo este año, así que 2026 si es el momento de las buenas decisiones. Este ciclo será bendecido.
Ángel del día: Rafael
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Estás más tranquilo este año, así que 2026 si es el momento de las buenas decisiones. Este ciclo será bendecido.
Ángel del día: Rafael
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Lo que sientes en tu corazón no es odio, tu nobleza no permitiría eso, lo que si tienes es fastidio por alguien que dañó tu emoción.
Ángel del día: Uriel
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.