No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Horóscopo para hoy 10 de enero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 10 de enero del 2026.

Artemisa
10 de enero de 2026 - 02:15 p. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Lo que sientes en tu corazón no es odio, tu nobleza no permitiría eso, lo que si tienes es fastidio por alguien que dañó tu emoción.

Ángel del día: Uriel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Ya estás más que listo para hablar con sinceridad. Quizá duela, pero es necesario para avanzar a la realidad.

Ángel del día: Gabriel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Este es el año en que debes fortalecer tu corazón. Deja atrás las cosas que te entristecen y valora tus sentimientos.

Ángel del día: Gabriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Llenarte de ira en este momento no es lo más conveniente. Alejarte es mejor que esperar un milagro.

Ángel del día: Rafael

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Pocas veces le prestas atención a tu salud. Ya es tiempo de dejar de pensar en los demás y ocuparte de ti.

Ángel del día: Uriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Si tienes la certeza entonces actúa, pero para obtener buenas cosas, no para “crucificar” a los demás.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Lo que debías hacer el año pasado era decir la verdad. Ahora, ya no podrás recuperar a esos seres especiales.

Ángel del día: Adzaquiel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

¿Otra vez tapando el sol con un dedo? Venías de una buena racha. De nuevo, los problemas laborales estarán sobre la mesa.

Ángel del día: Gabriel

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Hay que dejar ir todo aquello que te da tristeza. Últimamente traes recuerdos que no son necesarios para avanzar. Cuidado.

Ángel del día: Uriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Estás más tranquilo este año, así que 2026 si es el momento de las buenas decisiones. Este ciclo será bendecido.

Ángel del día: Rafael

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Estás más tranquilo este año, así que 2026 si es el momento de las buenas decisiones. Este ciclo será bendecido.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Lo que sientes en tu corazón no es odio, tu nobleza no permitiría eso, lo que si tienes es fastidio por alguien que dañó tu emoción.

Ángel del día: Uriel

Por Artemisa

