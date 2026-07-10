Horóscopo para hoy 10 de julio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Te quejas porque tu relación es monótona, pero tú no haces nada por salir de la rutina porque tus amistades siempres son más importantes que todo.
Arcano del día: La muerte
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Estás por vivir una etapa de libertad de la que tu mismo te privaste por pensar siempre primero en los demás. Es tiempo de volver a ser tú.
Arcano del día: La luna
Aries (21 marzo - 20 abril)
No tienes que pedirle permiso a nadie para ser feliz. Si tu decisión es no continuar con alguien, hazlo sin miedo a pensar en los demás.
Arcano del día: La muerte
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Tus temas emocionales están empezando a hacer ruido en tu entorno laboral. Pide unos días para poner en orden tu cabeza.
Arcano del día: El colgado
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
No te emociones porque alguien del pasado vuelve a buscarte. Te llenas de expectativas y luego terminas triste y decepcionado.
Arcano del día: El sol
Cáncer (21 junio - 23 julio)
La realidad de hoy es que debes mejorar la forma en la que te ves. No te sientes a gusto con nada y eso está creando conflicto en tu interior.
Arcano del día: La luna
Leo (24 julio - 23 agosto)
A veces das muchas explicaciones, y por eso la gente no te cree nada de lo que hablas. Las mentiras no te ayudarán a escalar.
Arcano del día: El diablo
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Por más de que la otra persona lo intente, la decepción ya se sirvió en la mesa. ¿Qué hacer? Cortar cualquier tipo de lazo que estaba naciendo.
Arcano del día: La torre
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Este momento de estabilidad no debe verse amenazado por tus miedos. Lo mejor es dejarlos fuera y disfrutar el presente.
Arcano del día: La estrella
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Tú nunca has necesitado aprobación de nadie en nada, así que ahora no cambies tu esencia porque tu seguridad estpa tambalenado.
Arcano del día: La ruleta rusa
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Toma en serio a la gente, por favor, deja de tapar tus verdaderas emociones por creer que solo te buscan por interés, entierra el paasdo.
Arcano del día: El sumo sacerdote
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Está hecho, ya sabes qué quieres soltar. Hoy más que nunca tus límites están establecidos para no sostener lo que te hace daño.
Arcano del día: La templanza
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.