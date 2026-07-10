Horóscopo para hoy 10 de julio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Te quejas porque tu relación es monótona, pero tú no haces nada por salir de la rutina porque tus amistades siempres son más importantes que todo.

Arcano del día: La muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Estás por vivir una etapa de libertad de la que tu mismo te privaste por pensar siempre primero en los demás. Es tiempo de volver a ser tú.

Arcano del día: La luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

No tienes que pedirle permiso a nadie para ser feliz. Si tu decisión es no continuar con alguien, hazlo sin miedo a pensar en los demás.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Tus temas emocionales están empezando a hacer ruido en tu entorno laboral. Pide unos días para poner en orden tu cabeza.

Arcano del día: El colgado

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

No te emociones porque alguien del pasado vuelve a buscarte. Te llenas de expectativas y luego terminas triste y decepcionado.

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La realidad de hoy es que debes mejorar la forma en la que te ves. No te sientes a gusto con nada y eso está creando conflicto en tu interior.

Arcano del día: La luna

Leo (24 julio - 23 agosto)

A veces das muchas explicaciones, y por eso la gente no te cree nada de lo que hablas. Las mentiras no te ayudarán a escalar.

Arcano del día: El diablo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Por más de que la otra persona lo intente, la decepción ya se sirvió en la mesa. ¿Qué hacer? Cortar cualquier tipo de lazo que estaba naciendo.

Arcano del día: La torre

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Este momento de estabilidad no debe verse amenazado por tus miedos. Lo mejor es dejarlos fuera y disfrutar el presente.

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tú nunca has necesitado aprobación de nadie en nada, así que ahora no cambies tu esencia porque tu seguridad estpa tambalenado.

Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Toma en serio a la gente, por favor, deja de tapar tus verdaderas emociones por creer que solo te buscan por interés, entierra el paasdo.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Está hecho, ya sabes qué quieres soltar. Hoy más que nunca tus límites están establecidos para no sostener lo que te hace daño.

Arcano del día: La templanza

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