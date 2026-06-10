Horóscopo para hoy 10 de junio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Tu mundo emocional está estabilizándose, sin embargo, debes ser consciente de que siempre le pones trabas porque no te gusta la calma.

Palabra del día: Calma

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Menos mal la intuición no te falla. Te decepcionaste y ahora querrás cortar todo vínculo con esa persona “especial”.

Palabra del día: Reflexión

Aries (21 marzo - 20 abril)

No necesitas que la gente esté validando todo el tiempo tus acciones, defiende lo que eres por sobre todas las cosas.

Palabra del día: Poder

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Las inseguridades también son positivas cuando trabajas en fortalecerte. Tu fuerza interior está volviendo.

Palabra del día: Estabilidad

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Estás sufriendo varios cambios que van a favorecerte, aunque no lo creas una oportunidad amorosa está llegando.

Palabra del día: Confianza

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Hay heridas que no se han cerrado del todo y debes darles trámite pronto antes de que hables desde el rencor. No has podido perdonar.

Palabra del día: Cambio

Leo (24 julio - 23 agosto)

¿A quién no le gusta la estabilidad? A todos, claro, entonces deja de ponerla en riesgo por culpa de tu ego.

Palabra del día: Fuerza

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Déjate ayudar del universo, no fuiste capaz de salir de una situación dolorosa y ahora necesitas mucha comprensión.

Palabra del día: Convencimiento

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Ya está bueno de estar en conflicto con lo que tú crees que fue una ofensa, esta vez se trata de bajarle el resentimiento.

Palabra del día: Sabiduría

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Esta semana debes apoyar mucho a un miembro de tu familia. Escucha, guía y no des tu opinión, quizá solo sea necesario un abrazo.

Palabra del día: Paciencia

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

La respuesta que debes darle a esa persona especial está siendo muy larga. Ten cuidado, la gente se aburre.

Palabra del día: Actúa

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Cuando abres la boca porque explotas todo entra en caos, tú también debes ponerte límites y todavía no lo has entendido.

Palabra del día: Comunicación

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