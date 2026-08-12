Horóscopo para hoy 12 de agosto del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Hay heridas que no van a sanar nunca en tu familia, debes aprender a soltar y a no presionar para que se solucionen cosas insalvables.

Palabra del día: Calma

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Estás lleno de ira y de decepción, pero recuerda que todos son procesos y si hoy hay algo negativo es para que aprendas una lección de humildad.

Palabra del día: Reflexión

Aries (21 marzo - 20 abril)

Están reapareciendo inseguridades innecesarias. Quizá hay que empezar a prestar más atención a lo que le dedicas energía.

Palabra del día: Poder

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No puedes depender de los demás para hacer lo que te gusta. Tú puedes solo, eres independiente, no te dejes ganar del miedo.

Palabra del día: Estabilidad

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Hay una necesidad de descanso que no puedes obviar, ya es hora de parar y respirar.

Palabra del día: Confianza

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Replantearse amistades también está bien, no significa que por eso te vas a quedar solo y sin quien te quiera.

Palabra del día: Cambio

Leo (24 julio - 23 agosto)

A ti te gusta impresionar, y en ese afán solo haces que los demás duden de lo que dices. Los planes son para ejecutarlos.

Palabra del día: Fuerza

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Si no te sientes cómodo con algo lo mejor es descartarlo, así les des mil oportunidades a tus emociones negativas, eso no va a cambiar.

Palabra del día: Convencimiento

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

A veces relajarte tanto es una buena estrategia para ajustar esas situaciones amorosas que te generan ruido.

Palabra del día: Sabiduría

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Sigue igual de comprometido, no bajes la guardia, recuerda que esa siempre es tu carta ganadora para vencer a quienes quieren verte mal.

Palabra del día: Paciencia

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Hay que corregir patrones que adquiriste hace unos días porque solo están dejándote crisis difíciles de manejar.

Palabra del día: Actúa

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

¿Por qué te gusta tanto mortificar a la gente con lo que más le duele? Un poco de solidaridad no vendría mal.

Palabra del día: Comunicación

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