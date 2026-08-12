Horóscopo para hoy 12 de agosto del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Hay heridas que no van a sanar nunca en tu familia, debes aprender a soltar y a no presionar para que se solucionen cosas insalvables.
Palabra del día: Calma
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Estás lleno de ira y de decepción, pero recuerda que todos son procesos y si hoy hay algo negativo es para que aprendas una lección de humildad.
Palabra del día: Reflexión
Aries (21 marzo - 20 abril)
Están reapareciendo inseguridades innecesarias. Quizá hay que empezar a prestar más atención a lo que le dedicas energía.
Palabra del día: Poder
Tauro (21 abril - 21 mayo)
No puedes depender de los demás para hacer lo que te gusta. Tú puedes solo, eres independiente, no te dejes ganar del miedo.
Palabra del día: Estabilidad
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Hay una necesidad de descanso que no puedes obviar, ya es hora de parar y respirar.
Palabra del día: Confianza
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Replantearse amistades también está bien, no significa que por eso te vas a quedar solo y sin quien te quiera.
Palabra del día: Cambio
Leo (24 julio - 23 agosto)
A ti te gusta impresionar, y en ese afán solo haces que los demás duden de lo que dices. Los planes son para ejecutarlos.
Palabra del día: Fuerza
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Si no te sientes cómodo con algo lo mejor es descartarlo, así les des mil oportunidades a tus emociones negativas, eso no va a cambiar.
Palabra del día: Convencimiento
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
A veces relajarte tanto es una buena estrategia para ajustar esas situaciones amorosas que te generan ruido.
Palabra del día: Sabiduría
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Sigue igual de comprometido, no bajes la guardia, recuerda que esa siempre es tu carta ganadora para vencer a quienes quieren verte mal.
Palabra del día: Paciencia
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Hay que corregir patrones que adquiriste hace unos días porque solo están dejándote crisis difíciles de manejar.
Palabra del día: Actúa
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
¿Por qué te gusta tanto mortificar a la gente con lo que más le duele? Un poco de solidaridad no vendría mal.
Palabra del día: Comunicación
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.