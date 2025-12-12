Horóscopo para hoy 12 de diciembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Ya te levantaste; ahora agradece y empieza una historia donde tú seas el centro. Eres suficiente tal y como eres. No necesitas validación.

Arcano: El Sol.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Ver a quien te hirió sin sentir nada muestra tu madurez y grandeza; elegir mejor siempre vale la pena. Empezarás a florecer.

Arcano: El Colgado.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Perdonar te dará paz; usa más la razón que el corazón en lo que no es negociable. Aunque te cueste, pon límites y piensa en ti.

Arcano: La Muerte.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Todo llegará cuando debe; este momento es un recordatorio para no rendirte. Cada paso te acerca a tu meta.

Arcano: La Torre.

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tu mayor acto de amor propio es alejarte de quienes no quieren estar; deja que las acciones ajenas guíen tu rumbo.

Arcano: La Luna.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Forzar que te valoren no funcionará; la confusión pasará y encontrarás la tranquilidad que mereces.

Arcano: La Rueda de la Suerte.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Algunas personas llegan para enseñarte desde el dolor; suelta para recuperar tu paz. Valora tu autenticidad.

Arcano: El Colgado.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

El tiempo juega a tu favor si lo usas bien; empieza por amarte a ti antes que buscar amor afuera. Prioriza tu salud mental.

Arcano: El Diablo.

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

No temas perder a nadie; siempre has sabido resolver solo y hoy no será diferente. No olvides que eres valiente al vivir tu proceso.

Arcano: El Sol.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Mereces lo mejor; no aceptes mitades y exige resultados que estén a la altura de tu fuerza interior. Puedes lograrlo.

Arcano: El Sumo Sacerdote.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Fuiste valiente al cortar lazos inútiles; la paz actual es fruto de una decisión que dolió, pero te liberó. Avanza.

Arcano: El Sumo Sacerdote.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Estás cerca de lo que siempre quisiste; los obstáculos son pruebas, no señales de rendirse. Confía en el proceso.

Arcano: La Muerte.

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.