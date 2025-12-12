Horóscopo para hoy 12 de diciembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Ya te levantaste; ahora agradece y empieza una historia donde tú seas el centro. Eres suficiente tal y como eres. No necesitas validación.
Arcano: El Sol.
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Ver a quien te hirió sin sentir nada muestra tu madurez y grandeza; elegir mejor siempre vale la pena. Empezarás a florecer.
Arcano: El Colgado.
Aries (21 marzo - 20 abril)
Perdonar te dará paz; usa más la razón que el corazón en lo que no es negociable. Aunque te cueste, pon límites y piensa en ti.
Arcano: La Muerte.
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Todo llegará cuando debe; este momento es un recordatorio para no rendirte. Cada paso te acerca a tu meta.
Arcano: La Torre.
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Tu mayor acto de amor propio es alejarte de quienes no quieren estar; deja que las acciones ajenas guíen tu rumbo.
Arcano: La Luna.
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Forzar que te valoren no funcionará; la confusión pasará y encontrarás la tranquilidad que mereces.
Arcano: La Rueda de la Suerte.
Leo (24 julio - 23 agosto)
Algunas personas llegan para enseñarte desde el dolor; suelta para recuperar tu paz. Valora tu autenticidad.
Arcano: El Colgado.
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
El tiempo juega a tu favor si lo usas bien; empieza por amarte a ti antes que buscar amor afuera. Prioriza tu salud mental.
Arcano: El Diablo.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
No temas perder a nadie; siempre has sabido resolver solo y hoy no será diferente. No olvides que eres valiente al vivir tu proceso.
Arcano: El Sol.
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Mereces lo mejor; no aceptes mitades y exige resultados que estén a la altura de tu fuerza interior. Puedes lograrlo.
Arcano: El Sumo Sacerdote.
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Fuiste valiente al cortar lazos inútiles; la paz actual es fruto de una decisión que dolió, pero te liberó. Avanza.
Arcano: El Sumo Sacerdote.
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Estás cerca de lo que siempre quisiste; los obstáculos son pruebas, no señales de rendirse. Confía en el proceso.
Arcano: La Muerte.
