Horóscopo para hoy 12 de enero del 2024: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Capricornio

Tienes que ser muy sabio para salir adelante, no te dejes contaminar de agentes externos y toma las cosas con mucha calma. Arcano del día: La templanza

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Hay circunstancias a tu alrededor que están sacando lo peor de ti. Muchas personas están desconcertadas con tu forma de ser, algo cambió en ti. Hay que revisar tus altibajos emocionales.

Arcano del día: La muerte

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Los chismes no son saludables para ti, ni para las personas que están atadas a esta situación. ¡Cuidado! Arcano del día: La luna

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Tienes que estar más atento a los mensajes que te envía el universo. Tienes muchas diferencias con tu pareja y se están yendo al abismo. Comunica lo que piensas esta puede ser la salvación.

Arcano del día: el sol

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Hace rato sientes que tus emociones están muertas, nada te motiva, ni te despierta pasiones. Este es un buen momento para reconectarte con las cosas y personas que te gustan. Solo estás débil de energía. Arcano del día: la estrella

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Siente lo que llevas adentro, a veces te dejas llevar por las cosas superficiales, y justo esas son las que te hacen daño y te hacen ver como una persona fría y sin sentimientos. Arcano del día: el colgado

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Si tienes fantasías y proyectos es clave que los materialices, las enfoques, pongas las ideas a rodar y verás cómo los demás cambian la imagen que tienen de ti. Arcano del día: el diablo

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Hay que procurar bajarle al ritmo de vida que estás llevando ahora mismo, tus sueños quedaron a un lado por querer complacer a los demás. Arcano del día: la torre

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Escucha, no seas testarudo, a veces los demás ven lo que para nosotros no es tan claro. No te niegues a la ayuda que te ofrecen otros.

Arcano del día: La ruleta de la suerte

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

La culpa de tu rutina no es nada más que tuya. No te desquites con las personas que te rodean, por favor, sé más consciente, no le transmitas tu amargura a quienes amas. Mejor libera tus pensamientos negativos. Arcano del día: Los enamorados

Escorpión

24 de octubre a 22 de noviembre

Vienen cambios laborales importantes en tu vida. Tienes mucha luz para tomar la decisión que más te convenga para tu futuro inmediato. Arcano del día: el sol

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Después de tanto poner a prueba el amor te diste cuenta que la falla está en ti, en tu inseguridad, pero si trabajas en ella, todo saldrá mejor de lo que esperas. Arcano del día: El sumo sacerdote

