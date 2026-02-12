Horóscopo para hoy 12 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Estás priorizando lo que dicen otros y no lo que realmente importa. Eso solo te traerá molestias.

Animal del día: Sapo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

No vivas solo para complacer. Aunque no te comprendan, no puedes dejar de ser tú.

Animal del día: Elefante

Aries (21 marzo - 20 abril)

No te hagas ideas sin fundamento. Te cargas de negatividad por creer que todo lo que dicen será tu destino. Tranquilízate.

Animal del día: Foca

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Debes mostrar más firmeza en el trabajo. Tus dudas generan desconfianza. Confía en ti y así llegará lo que estás esperando.

Animal del día: Búho

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Sientes que das mucho y recibes poco. Cuando entregues algo, hazlo porque te nace, no esperando algo a cambio.

Animal del día: Caballo

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Estás ilusionándote con algo que difícilmente será real. Soñar está bien, pero en lo emocional debes ver las cosas como son.

Animal del día: Perro

Leo (24 julio - 23 agosto)

Te complicas demasiado y dejas de lado lo importante. Sé más práctico y organízate mejor.

Animal del día: Culebra

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Te desesperas con facilidad y reaccionas sin control. Aprende a manejar tus emociones y no te desgastes de más.

Animal del día: Gato

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

No seas tan terco. Escucha antes de decidir, sobre todo en temas laborales.

Animal del día: Tigre

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tendrás que elegir entre dos opciones. No te angusties, ambas son buenas, pero una exigirá más esfuerzo.

Animal del día: Águila

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Hoy podrías estar irritable por no aceptar una derrota. Perder también ayuda a reflexionar.

Animal del día: León

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

No actúes diferente solo por agradar. Tus reacciones impulsivas pueden sorprender. Mantente fiel a tu forma de ser.

Animal del día: Búho

