Horóscopo para hoy 12 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Acuario (21 enero - 19 febrero)
Estás priorizando lo que dicen otros y no lo que realmente importa. Eso solo te traerá molestias.
Animal del día: Sapo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
No vivas solo para complacer. Aunque no te comprendan, no puedes dejar de ser tú.
Animal del día: Elefante
Aries (21 marzo - 20 abril)
No te hagas ideas sin fundamento. Te cargas de negatividad por creer que todo lo que dicen será tu destino. Tranquilízate.
Animal del día: Foca
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Debes mostrar más firmeza en el trabajo. Tus dudas generan desconfianza. Confía en ti y así llegará lo que estás esperando.
Animal del día: Búho
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Sientes que das mucho y recibes poco. Cuando entregues algo, hazlo porque te nace, no esperando algo a cambio.
Animal del día: Caballo
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Estás ilusionándote con algo que difícilmente será real. Soñar está bien, pero en lo emocional debes ver las cosas como son.
Animal del día: Perro
Leo (24 julio - 23 agosto)
Te complicas demasiado y dejas de lado lo importante. Sé más práctico y organízate mejor.
Animal del día: Culebra
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Te desesperas con facilidad y reaccionas sin control. Aprende a manejar tus emociones y no te desgastes de más.
Animal del día: Gato
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
No seas tan terco. Escucha antes de decidir, sobre todo en temas laborales.
Animal del día: Tigre
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Tendrás que elegir entre dos opciones. No te angusties, ambas son buenas, pero una exigirá más esfuerzo.
Animal del día: Águila
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Hoy podrías estar irritable por no aceptar una derrota. Perder también ayuda a reflexionar.
Animal del día: León
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
No actúes diferente solo por agradar. Tus reacciones impulsivas pueden sorprender. Mantente fiel a tu forma de ser.
Animal del día: Búho
