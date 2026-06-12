Horóscopo para hoy 12 de junio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Han vuelto los impulsos a tu vida, y aunque no están del todo mal, tienes que usarlos de manera correcta, sin perjudicar a nadie.

Arcano del día: La muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Tú si sabes por qué estás tan emocional, no le preguntes a los demás las razones, una ruptura amorosa no es como pasar una página.

Arcano del día: La luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hay que tomar un poco de distancia hoy de todo aquello que te genera caos. Esta decisión puede hacer que encuentres verdades.

Arcano del día: El sol

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Si ya no quieres estar en la vida de alguien, tienes todo el control del asunto. Nadie más que tú conoce lo que significa estar en un espacio sano.

Arcano del día: La estrella

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Esta es tu semana, la de renovación, entrega y sinceridad contigo. No la desperdicies tratando de hacer felices a los demás.

Arcano del día: El colgado

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Deja la terquedad a un lado, a veces te obsesionas con cosas que no valen la pena, deja de estar buscándole respuestas a todo.

Arcano del día: El diablo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Si la única persona que está luchando por tu relación de pareja eres tú, pues hay que acabarla. El amor no puede convertirse en una tortura. Si la única persona que está luchando por tu relación de pareja eres tú, pues hay que acabarla. El amor no puede convertirse en una tortura.

Arcano del día: La torre

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Sigues pensando que los silencios dan respuesta y no hay nada más equivocado que creerse ese cuento. Las cosas se desgastan si no hablas.

Arcano del día: La ruleta de la suerte

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Si el plan de hoy es aislarte de todo y dedicarte a revisar tu vida, hazlo, no tienes que estar socializando todo el tiempo.

Arcano del día: Los enamorados

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

No siempre puedes tener la misma imagen de la gente, algunos decepcionan, esa es la realidad. Mejor aléjate de todo lo que mueva tu energía de forma negativa.

Arcano del día: El sol

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Así como se arrela la casa cuando se desordena, debes limpiar tu espíritu. Han sido días desafiantes, llenos de dolor y hay que salir de ahí ya.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Sigues pidiendo señales aun cuando ya tienes todas las evidencias para sacudir tu mundo emocional. Guarda la curiosidad porque el descubrimiento va a doler mucho.

Arcano del día: La templanza

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