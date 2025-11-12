Horóscopo para hoy 12 de noviembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

El amor necesita libertad para crecer. Controlar demasiado solo genera tensión; confía o expresa tus miedos con honestidad.

Palabra del día: Sinceridad.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Tu intuición es poderosa, úsala con sabiduría y buenas intenciones. No la emplees para juzgar o alterar el ánimo de quienes te rodean.

Palabra del día: Escuchar.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Evita hacer suposiciones o imaginar escenarios que solo te quitan calma. Antes de adelantarte, pregunta y aclara las dudas.

Palabra del día: Seguridad

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Si no te comprometes con tus metas, nadie lo hará por ti. Esa tendencia a pensar en lo peor viene de un ciclo familiar.

Palabra del día: Intuición.

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Podría haber tensión emocional y cierta presión en tu relación. Si ya decidiste terminar, hazlo sin más demora.

Palabra del día: Lealtad

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tu claridad mental te permite reconocer el desorden emocional que había en ti. Cierra etapas y abre espacio a la renovación.

Palabra del día: Inteligencia

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tu fortaleza para superar obstáculos es admirable. Los días difíciles quedaron atrás; disfruta los buenos momentos.

Palabra del día: Tacto

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Hoy la introspección será tu mejor aliada. Pregúntate si vale la pena seguir invirtiendo energía en algo que no te aporta.

Palabra del día: Ejecutar.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Piensas demasiado y eso te roba paz. Permite que la vida te sorprenda; tanto control solo genera estrés e impaciencia.

Palabra del día: Tranquilidad.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Deja que la vida fluya sin cargar con los problemas ajenos. Concéntrate en tus metas y dedica energía a tu bienestar.

Palabra del día: Avanzar.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

El agotamiento emocional podría deberse a la incertidumbre laboral. Hoy se abre una oportunidad para tomar decisiones.

Palabra del día: Entender.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

El día puede ser complicado. Estás haciendo demasiado esfuerzo por evitar conflictos, pero vivir en guardia no te beneficia.

Palabra del día: Satisfacción

