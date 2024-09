Horóscopo para hoy 12 de septiembre del 2024: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Este es el momento perfecto para reflexionar para equilibrar tu paz mental y fortalecer tu interior. No es tan complicado, puedes hacer lo mismo que le aconsejas a tus allegados. Animal del día: Tigre

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Las sorpresas van a vestir tus días, así que no tengas miedo a recibirlas. Deja de decirle que no a todo por miedo a un futuro que ni siquiera sabes qué traerá. Animal del día: Perro

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

La mente también necesita respirar. Así que silencia esas voces que te hacen creer que no eres capaz con la situación que vives. Sé fuerte.

Animal del día: Pulpo

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

No hay que dejarse provocar de nadie, menos de aquellos que se hacen las víctimas. Recuerda que eres más grande que todo eso, así que aléjate de provocaciones. Animal del día: Gallo

Leo

24 de julio a 23 de agosto

¡Abre los ojos! Qué más necesitas saber para darte cuenta de que no necesitas a esos que solo hablan mal de los demás. Tú no te salvas, aléjate para no salir perjudicado. Animal del día: Elefante

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Sabemos que no te gustan los cambios y que además te cuestan, así que o los recibes con amor o te sometes a las lecciones que el universo puede crear para ti. Animal del día: Culebra

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

La gente nunca va a actuar como tu estas esperando, así que deja de anhelar lo que solo traerá decepción para tu amable corazón.

. Animal del día: León

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Sentirse mal está bien. Así que acepta estos días con respeto y tranquilidad. A veces es bueno sacudir la mente para entender la realidad de tu vida. Animal del día: Jirafa

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Las limitaciones existen porque tú mismo te las pones. Comprométete contigo mismo para cambiar eso que pasó en agosto y que te dejó tantas lecciones. Animal del día: Pájaro

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

Hay que manifestar la felicidad, el amor, la ventura. Visualiza dónde quieres estar, de nada sirve saberlo y no hacer nada para conseguirlo. ¡Conformista!

Animal del día: Foca

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Tú lo que necesitas es que la vida te sacuda fuerte para cambiar tu forma de actuar. Te lamentas por todo y eso hace que sigas en burbujas de dolor. Animal del día: Ratón

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Vives feliz y sigues buscando pretextos para no creer que te lo mereces. Agotas a la gente con tanta intensidad manifestando que tu intuición es la que te pone a tambalear. Animal del día: Serpiente

