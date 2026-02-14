Horóscopo para hoy 14 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

No eres responsable de todo. Tomar distancia te ayudará a ver con mayor claridad la solución.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Es momento de pedir disculpas. No siempre tienes la razón; escucha y comprende otras posturas.

Ángel del día: Adzaquiel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Detente a pensar: no todos tus anhelos son propios. A veces te dejas seducir por lo que ves en otros y pierdes de vista tu verdadera identidad.

Ángel del día: Uriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Tu actitud está siendo demasiado centrada en ti. Eso podría traerte consecuencias incómodas. Baja el orgullo y actúa con más humildad.

Ángel del día: Rafael

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Te has vinculado más de lo esperado con alguien. Avanza con cuidado; es mejor saber dónde estás parado antes de confiar plenamente.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La nostalgia no es mala, pero quedarte atrapado en ella sí. Acepta lo que fue y permite que lo nuevo entre en tu vida.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Necesitas armonizar razón y sentimiento. Cuando ambas partes se entiendan, podrás disfrutar lo que te rodea.

Ángel del día: Uriel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Cambiar de postura constantemente puede generar desgaste en los demás. Procura ser más firme.

Ángel del día: Adzaquie

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

La impaciencia no acelera resultados. Todo se está acomodando para disipar temores y abrir paso a lo positivo.

Ángel del día: Gabriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tu tendencia al pesimismo puede dominar hoy. Cuida tus pensamientos si quieres atraer equilibrio.

Ángel del día: Uriel

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Tienes la mente saturada y eso ya pesa. Organiza tus prioridades y decide con claridad.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Intentas ocultar lo que sientes, pero internamente no estás bien. Atiende tu bienestar emocional.

Ángel del día: Gabriel

