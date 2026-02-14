Horóscopo para hoy 14 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
No eres responsable de todo. Tomar distancia te ayudará a ver con mayor claridad la solución.
Ángel del día: Jofiel
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Es momento de pedir disculpas. No siempre tienes la razón; escucha y comprende otras posturas.
Ángel del día: Adzaquiel
Aries (21 marzo - 20 abril)
Detente a pensar: no todos tus anhelos son propios. A veces te dejas seducir por lo que ves en otros y pierdes de vista tu verdadera identidad.
Ángel del día: Uriel
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Tu actitud está siendo demasiado centrada en ti. Eso podría traerte consecuencias incómodas. Baja el orgullo y actúa con más humildad.
Ángel del día: Rafael
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Te has vinculado más de lo esperado con alguien. Avanza con cuidado; es mejor saber dónde estás parado antes de confiar plenamente.
Ángel del día: Gabriel
Cáncer (21 junio - 23 julio)
La nostalgia no es mala, pero quedarte atrapado en ella sí. Acepta lo que fue y permite que lo nuevo entre en tu vida.
Ángel del día: Jofiel
Leo (24 julio - 23 agosto)
Necesitas armonizar razón y sentimiento. Cuando ambas partes se entiendan, podrás disfrutar lo que te rodea.
Ángel del día: Uriel
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Cambiar de postura constantemente puede generar desgaste en los demás. Procura ser más firme.
Ángel del día: Adzaquie
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
La impaciencia no acelera resultados. Todo se está acomodando para disipar temores y abrir paso a lo positivo.
Ángel del día: Gabriel
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Tu tendencia al pesimismo puede dominar hoy. Cuida tus pensamientos si quieres atraer equilibrio.
Ángel del día: Uriel
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Tienes la mente saturada y eso ya pesa. Organiza tus prioridades y decide con claridad.
Ángel del día: Rafael
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Intentas ocultar lo que sientes, pero internamente no estás bien. Atiende tu bienestar emocional.
Ángel del día: Gabriel
