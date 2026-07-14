Horóscopo para hoy 14 de julio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Sonríes pero estás lleno de tristeza porque no has logrado descifrar los vacíos que viven en ti últimamente.

Color del día: Beige

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Tapar el sol con un dedo, eso es lo que estás haciendo. Te estás equivocando, ojalá te des cuenta pronto.

Color del día: Naranja

Aries (21 marzo - 20 abril)

Si no lo dices en voz alta quizá es porque no es verdad lo que sientes.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No hay que apenarse por nada del pasado, cada camino que recorriste te ha sanado y ahora tienes una mejor versión de ti.

Color del día: Negro

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Tienes que hablar otra vez, si, de nuevo, suena cansón pero no puedes tener un sentimiento atascado para siempre.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Cuando sientes que se acabó la magia en cualquier cosa hay que empezar a soltar. Esta vez el turno es para el amor.

Color del día: Rojo

Leo (24 julio - 23 agosto)

La realidad es que las cosas no se te van a dar, no lo tomes como un castigo, más bien como una lección para tu ego.

Color del día: Verde

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Aquí ya no importa lo que te digan los demás, si te estrellas nadie va a salvarte de lo que creaste basado en mentiras.

Color del día: Rosado

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

A veces es mejor guardar silencio, sobre todo con tu pareja. Está pasando por una transición que necesita de tu apoyo.

Color del día: Gris

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Se te sana el alma cuando no está esa persona que te altera. Ya descubriste lo que te genera ansiedad.

Color del día: Café

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Enfocarse no es solo pararse en terreno seguro, es probar tus teorías para no perder tiempo.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Se acabaron los días en los que les exigías a los demás cómo debían portarse. La gente crece y no puedes alterar su proceso.

Color del día: Fucsia

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