Horóscopo para hoy 14 de julio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Sonríes pero estás lleno de tristeza porque no has logrado descifrar los vacíos que viven en ti últimamente.
Color del día: Beige
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Tapar el sol con un dedo, eso es lo que estás haciendo. Te estás equivocando, ojalá te des cuenta pronto.
Color del día: Naranja
Aries (21 marzo - 20 abril)
Si no lo dices en voz alta quizá es porque no es verdad lo que sientes.
Color del día: Morado
Tauro (21 abril - 21 mayo)
No hay que apenarse por nada del pasado, cada camino que recorriste te ha sanado y ahora tienes una mejor versión de ti.
Color del día: Negro
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Tienes que hablar otra vez, si, de nuevo, suena cansón pero no puedes tener un sentimiento atascado para siempre.
Color del día: Azul
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Cuando sientes que se acabó la magia en cualquier cosa hay que empezar a soltar. Esta vez el turno es para el amor.
Color del día: Rojo
Leo (24 julio - 23 agosto)
La realidad es que las cosas no se te van a dar, no lo tomes como un castigo, más bien como una lección para tu ego.
Color del día: Verde
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Aquí ya no importa lo que te digan los demás, si te estrellas nadie va a salvarte de lo que creaste basado en mentiras.
Color del día: Rosado
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
A veces es mejor guardar silencio, sobre todo con tu pareja. Está pasando por una transición que necesita de tu apoyo.
Color del día: Gris
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Se te sana el alma cuando no está esa persona que te altera. Ya descubriste lo que te genera ansiedad.
Color del día: Café
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Enfocarse no es solo pararse en terreno seguro, es probar tus teorías para no perder tiempo.
Color del día: Blanco
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Se acabaron los días en los que les exigías a los demás cómo debían portarse. La gente crece y no puedes alterar su proceso.
Color del día: Fucsia
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