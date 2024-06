Horóscopo para hoy 14 de junio del 2024: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

La confusión no es la mejor consejera hoy. Ten mucho cuidado y actúa con cabeza fría, lo mejor es no tomar decisiones que te pueden hacer daño. Arcano del día: el sol

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

No has sido capaz de entender que tu pareja es tu equipo, no tu competencia, bájale un poco al tema, porque podrás terminar aburriendo a quien amas. Arcano del día: la estrella

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

El pasado viene a ti no en forma de castigo, sino en forma de sacudida para que no caigas en aquello que te lastimó tanto y te atascó emocionalmente. La tentación no puede entrar a tu vida.

. Arcano del día: el colgado

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Es normal que por esta época sientas un poco de melancolía, pero recuerda que está en ti tramitar tus emociones para que no te quedes en estados de dolor que solo traerán confusión.

Arcano del día: el diablo

Leo

24 de julio a 23 de agosto

A veces tus pensamientos son tan negativos que terminas haciéndolos realidad. Por favor, no es bueno que le des tanto poder a tu imaginación, recuerda que esta a veces causa muchos desequilibrios.

Arcano del día: la torre

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Este será el momento de cambiar cualquier hábito negativo, también de fijar la atención en la forma en la que te expresas con las personas que te llaman la atención. No solo se trata de hablar, actúa y demuestra tus intenciones. Arcano del día: La ruleta de la suerte

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Eres muy sabio, así que esa será una gran ventaja para demostrar de lo que eres capaz. Tu amabilidad romperá esquemas y por fin tendrás una recompensa laboral que traerá muchos beneficios. Arcano del día: Los enamorados

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Tu mente estará rápida y directa, intensamente perceptiva y sutil hoy, así que aprovecha esto para sacar a quienes amas de ese dolor que habita en ellos con tu reciente situación familiar. Sé ayuda, no carga. Arcano del día: el sol

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Deberías cuidar más de tu salud, las tensiones podrían causarte molestias. No trates de culpar a los demás, esto que está pasando es tu responsabilidad, no entiendes de prioridades y por eso tu cuerpo empezó a hablar. Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio

Tal vez hoy sientas cierta presión excesiva, pero los problemas se resolverán. Respira, recuerda que cuando te dejas llevar por tus impulsos salen a flote opiniones que pueden afectar a los demás.

. Arcano del día: La templanza

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Tu intuición e imaginación, así como tus corazonadas serán fuertes: ¡préstales atención! Pero ponles límites, a veces no todo es como lo quieres creer o lo pintas en tu cabeza.

. Arcano del día: La muerte

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Memorias del pasado y recuerdos regresarán a ti y, así que tal vez sientas cierta nostalgia. No obstante, sonríele a los tiempos que pasaron y felicítate por todo lo que has logrado hasta hoy.

Arcano del día: La luna

