Horóscopo para hoy 14 de marzo del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Es normal que no creas en el amor después de tanto que pasó el último año. Ahora es tiempo de abrir tus alas, hay mucha gente que vale la pena.

Ángel del día: Remiel.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

La energía también invita a reflexionar, es parte del proceso de crecer y de asumir la responsabilidad de lo que haces. Deja de lanzarte al vacío.

Ángel del día: Gabriel.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Ya decídete. Si tienes tantas ganas de ver a esa persona especial, no lo postergues más. Ya pasaron muchos años para seguir mintiendo.

Ángel del día: Rafael.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

El amor de amigos también existe, cuidar al otro es un acto de humanindad, esta vez te aseguro que no se trata de enamoramiento.

Ángel del día: Gabriel.

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Seguro que podrías haber hecho mejor tu cierre amoroso, pero ya no es tiempo de arrepentimientos. Mejor dejar las cosas así para avanzar.

Ángel del día: Uriel.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Cierra los ojos y piensa en las veces que sentiste que el amor lideraba tu vida. Es hora, debes volver ahí para atraer cosas bonitas a tu ser.

Ángel del día: Jofiel.

Leo (24 julio - 23 agosto)

El único que está pensando que no es suficiente para su pareja eres tú. Deja de darle tanto poder a lo que dicen las “malas lenguas”, disfruta tu plenitud emocional.

Ángel del día: Sariel.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Los cuentos de hadas son para las películas y los libros, es hora de entender que la gente también trae sombras con las que debes vivir si quieres ser feliz.

Ángel del día: Adzaquiel.

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Durante horas has estado pensando en la misma situación. Actúas o dejas que te consuma lo que hiciste por asumir. Responsabildad emocional por favor.

Ángel del día: Uriel.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Ya pasaron los días donde te sostuvo la esperanza. Ahora que todo está pasando lúcete y celebra lo que conseguiste porque te lo mereces.

Ángel del día: Rafael.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Solo por tranquilidad te sugiero que des pasos al costado para mirar con tranquilidad la supuesta “culpa” que te roba el sueño por abrir tu corazón.

Ángel del día: Gabriel.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Si no quieres ver a nadie estos días estás en todo tu derecho. Pero sé coherente con la decisión que tomaste, mañana no vuelvas a buscar solo por extrañar.

Ángel del día: Jofiel.

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