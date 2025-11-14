Logo El Espectador
Horóscopo para hoy 14 de noviembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 14 de noviembre del 2025.

Artemisa
14 de noviembre de 2025 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Cuida tu autoestima para atraer relaciones más sanas. No aplica solo para tu pareja, también con tus familiares.

Arcano del día: La muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Te duele haber defendido a quien no lo merecía. Aprende a conocer mejor a las personas antes de idealizarlas.

Arcano del día: La luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

No insistas donde ya no hay respuesta; avanzar emocionalmente es tu victoria. Vivir tantos días en crisis no es sano.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

No saques conclusiones de tu pareja sin antes conversar con el corazón abierto, señalar no es adecuado.

Arcano del día: El colgado

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Hoy podrías descubrir que alguien no es como creías; no te asustes, solo estás viendo con claridad. Por fin se aclara el panorma.

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio - 23 julio)

No des por hecho que todos los seres humanos sienten igual; cada corazón ama a su ritmo, pero si presionas, la emoción desaparece.

Arcano del día: La luna

Leo (24 julio - 23 agosto)

Ponte en el lugar del otro antes de reaccionar. Comprender las emociones ajenas te ayudará a fortalecer tus vínculos.

Arcano del día: El diablo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Las historias inconclusas duelen más que los finales claros. Se necesita coraje para soltar y mirar hacia nuevos rumbos.

Arcano del día: La torre

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

La vida te empuja al cambio para que crezcas. No temas las crisis, son las lecciones que te moldean y te preparan para algo mejor.

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Los obstáculos son señales protectoras del destino. Observa tu entorno con atención: la intuición será tu mejor aliada hoy.

Arcano del día: La ruleta rusa.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Acepta lo que llega y suelta lo que se va. No todo merece una reacción; dejar ir es tu manera más sabia de avanzar.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

No idealices a esa nueva persona; la fantasía puede ser peligrosa. Mantente con los pies en la tierra. No te ilusiones tan rápido.

Arcano del día: La templanza.

Por Artemisa

