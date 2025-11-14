Horóscopo para hoy 14 de noviembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Cuida tu autoestima para atraer relaciones más sanas. No aplica solo para tu pareja, también con tus familiares.
Arcano del día: La muerte
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Te duele haber defendido a quien no lo merecía. Aprende a conocer mejor a las personas antes de idealizarlas.
Arcano del día: La luna
Aries (21 marzo - 20 abril)
No insistas donde ya no hay respuesta; avanzar emocionalmente es tu victoria. Vivir tantos días en crisis no es sano.
Arcano del día: La muerte
Tauro (21 abril - 21 mayo)
No saques conclusiones de tu pareja sin antes conversar con el corazón abierto, señalar no es adecuado.
Arcano del día: El colgado
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Hoy podrías descubrir que alguien no es como creías; no te asustes, solo estás viendo con claridad. Por fin se aclara el panorma.
Arcano del día: El sol
Cáncer (21 junio - 23 julio)
No des por hecho que todos los seres humanos sienten igual; cada corazón ama a su ritmo, pero si presionas, la emoción desaparece.
Arcano del día: La luna
Leo (24 julio - 23 agosto)
Ponte en el lugar del otro antes de reaccionar. Comprender las emociones ajenas te ayudará a fortalecer tus vínculos.
Arcano del día: El diablo
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Las historias inconclusas duelen más que los finales claros. Se necesita coraje para soltar y mirar hacia nuevos rumbos.
Arcano del día: La torre
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
La vida te empuja al cambio para que crezcas. No temas las crisis, son las lecciones que te moldean y te preparan para algo mejor.
Arcano del día: La estrella
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Los obstáculos son señales protectoras del destino. Observa tu entorno con atención: la intuición será tu mejor aliada hoy.
Arcano del día: La ruleta rusa.
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Acepta lo que llega y suelta lo que se va. No todo merece una reacción; dejar ir es tu manera más sabia de avanzar.
Arcano del día: El sumo sacerdote
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
No idealices a esa nueva persona; la fantasía puede ser peligrosa. Mantente con los pies en la tierra. No te ilusiones tan rápido.
Arcano del día: La templanza.
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.