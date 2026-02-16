Horóscopo para hoy 16 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Cuando encuentres calma interior, las soluciones aparecerán. La claridad mental te mostrará cómo avanzar sin caos.

Número del día: 0

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Dejar algo atrás no significa perder, sino abrir espacio para nuevas oportunidades. Reconoce tu valor y sigue adelante.

Número del día: 9

Aries (21 marzo - 20 abril)

Fíjate bien en las señales que aparecen en tu camino; a veces llegan a través de otras personas y te muestran lo que puedes mejorar.

Número del día: 12

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Los desafíos llegan para ayudarte a crecer. Aprovecha las dificultades para transformar lo que no te satisface y llenar tus días de cosas buenas.

Número del día: 1

Géminis (22 mayo - 21 junio)

No es momento de fingir ser alguien que no eres. Es hora de dejar atrás lo que del pasado solo trajo complicaciones.

Número del día: 4

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Algunas pérdidas traen liberación. Confía: el universo te da lo necesario para avanzar y soltar lo que ya no te sirve.

Número del día: 9

Leo (24 julio - 23 agosto)

Tu tranquilidad depende de quién dejas entrar en tu mundo. Aprende a discernir a quién recibir y a quién mantener a distancia.

Número del día: 15

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

A veces dejar ir es la mejor opción. No todos los lazos son duraderos; acepta cuando la conexión ya no existe.

Número del día: 3

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Cambia tu mirada hacia ti mismo. Escucha lo que sientes y evita compararte con los demás; la felicidad comienza en tu interior.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Prioriza tu propia sanación. No tienes que complacer a otros; atiende tus heridas y cuídate con cariño.

Número del día: 8

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Tus acciones pasadas tienen consecuencias. Aprende de los errores y evita repetir los juicios apresurados hacia los demás.

Número del día: 6

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Protege tu energía y establece límites claros. Solo tú sabes lo que te hace bien; no permitas que nada ni nadie la desgaste.

Número del día: 20

