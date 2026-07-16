Horóscopo para hoy 16 de julio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Si quieres que la gente hable bien de ti, entonces, haz las cosas genuinamente, no te esfuerces por ser otra persona.

Animal del día: Sapo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Se avecina un conflicto con una persona de autoridad por ponerle límites. Prepárate, la honestidad no es altanería.

Animal del día: Elefante

Aries (21 marzo - 20 abril)

Ya no sabes qué más inventar para llamar la atención de la persona que te gusta. Todo se está alineando a tu favor.

Animal del día: Foca

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Actuaste de acuerdo con tus principios y no debes crucificarte por eso. Tú no fallaste.

Animal del día: Búho

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Eres desconfiado por naturaleza, pero debes apoyarte en alguien que quiere verte sobresalir.

Animal del día: Caballo

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Parece que estás detenido en el tiempo y nada te conmueve. Cuidado con normalizar este comportamiento.

Animal del día: Perro

Leo (24 julio - 23 agosto)

Deja de actuar como si tuvieras 12 años. Por favor deja de creer que todo en la vida es un chiste.

Animal del día: Culebra

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Ahora no es capricho sino venganza lo que quieres experimentar. Esa decisión solo está basada en el miedo.

Animal del día: Gato

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Ya es hora de dejar atrás la rabia y fortalecer lazos con tu familia. Inténtalo.

Animal del día: Tigre

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Aunque no parezca, tu nobleza habla por ti estos días y está muy bien. Quizá algunos dejen de pensar que eres de piedra.

Animal del día: Águila

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Estar en soledad es una oportunidad para encontrar lo que buscas. Ahora no es tiempo de acudir a nadie sino a tu corazón.

Animal del día: León

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Parece que no te estás sintiendo cómodo en ningún lugar. Hoy identifica qué es lo que te genera tantos nervios.

Animal del día: Búho

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.