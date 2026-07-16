Horóscopo para hoy 16 de julio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Si quieres que la gente hable bien de ti, entonces, haz las cosas genuinamente, no te esfuerces por ser otra persona.
Animal del día: Sapo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Se avecina un conflicto con una persona de autoridad por ponerle límites. Prepárate, la honestidad no es altanería.
Animal del día: Elefante
Aries (21 marzo - 20 abril)
Ya no sabes qué más inventar para llamar la atención de la persona que te gusta. Todo se está alineando a tu favor.
Animal del día: Foca
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Actuaste de acuerdo con tus principios y no debes crucificarte por eso. Tú no fallaste.
Animal del día: Búho
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Eres desconfiado por naturaleza, pero debes apoyarte en alguien que quiere verte sobresalir.
Animal del día: Caballo
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Parece que estás detenido en el tiempo y nada te conmueve. Cuidado con normalizar este comportamiento.
Animal del día: Perro
Leo (24 julio - 23 agosto)
Deja de actuar como si tuvieras 12 años. Por favor deja de creer que todo en la vida es un chiste.
Animal del día: Culebra
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Ahora no es capricho sino venganza lo que quieres experimentar. Esa decisión solo está basada en el miedo.
Animal del día: Gato
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Ya es hora de dejar atrás la rabia y fortalecer lazos con tu familia. Inténtalo.
Animal del día: Tigre
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Aunque no parezca, tu nobleza habla por ti estos días y está muy bien. Quizá algunos dejen de pensar que eres de piedra.
Animal del día: Águila
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Estar en soledad es una oportunidad para encontrar lo que buscas. Ahora no es tiempo de acudir a nadie sino a tu corazón.
Animal del día: León
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Parece que no te estás sintiendo cómodo en ningún lugar. Hoy identifica qué es lo que te genera tantos nervios.
Animal del día: Búho
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