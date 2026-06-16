Horóscopo para hoy 16 de junio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Si no te quieres disculpar también está bien. Hay cosas que te lastiman y de alguna forma tienes que sacarlas, así sea desde la rabia.
Color del día: Rojo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Si no te gusta cómo te tratan, entonces, no seas tan hostil para hacerles ver a los demás cuando se equivocan.
Color del día: Fucsia
Aries (21 marzo - 20 abril)
Si te duelen tanto las cosas por qué no haces algo para remediarlas. Siempre esperas que los demás actúen.
Color del día: Morado
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Solo falta que pierdas la coherencia para terminar de romper tu relación. Basta de sarcasmos.
Color del día: Verde
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Un poco de paciencia estaría bien para entender que la vida es de procesos.
Color del día: Azul
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Acercarte a alguien por conveniencia solo hará que te descubran más rápido. Ya no hay tiempo de volver atrás.
Color del día: Amarillo
Leo (24 julio - 23 agosto)
Si no logras identificar la razón por la que no eres feliz, nadie más lo hará por ti. No estás cómodo y te estás engañando.
Color del día: Naranja
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Sonreír como si no pasara nada solo es parte de un show que montaste para no mostrarte vulnerable.
Color del día: Gris
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Hay amistades que también cambian cuando los intereses no son los mismos. Hay gente que no durará para siempre.
Color del día: Rosado
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
No te atormentes porque no le caes bien a todos. La perfección social solo existe en tu cabeza.
Color del día: Negro
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Las sospechas que tienes pueden ser producto de experiencias del pasado. Por miedo, no estás viviendo a plenitud.
Color del día: Blanco
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
No hay culpables en la situación que creaste, basada en mentiras, para descubrir una verdad inexistente.
Color del día: Café
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