Horóscopo para hoy 16 de septiembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Tiendes a idealizar a los demás y luego te decepcionas. Sé más precavido y conoce mejor antes de confiar ciegamente.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Estás atrapado en una crisis laboral. Quieres decidir, pero tus emociones te confunden. Tómate un momento para aclarar todo.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo - 20 abril)

La rutina te supera a veces. No dejes que la vida te lleve sin rumbo. Sé más firme con tus planes y contigo mismo.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Acércate a tu familia este fin de semana. Necesitas despejar la mente y soltar el estrés que te está afectando.

Color del día: Verde

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Te has sentido apagado y desconectado. Recupera esa alegría que solías tener. Reflexiona sobre lo que cambió y renueva tu energía.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Tus emociones hacia tu pareja han cambiado. No culpes a otros por lo que sientes. Si ya no ves sentido, es hora de cerrar etapas.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Aprende del pasado. No dejes de ser tú por miedo. Enfrenta tus preocupaciones con autenticidad.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Escucha más y deja el orgullo a un lado. No todo se logra a la fuerza; también se gana con empatía.

Color del día: Gris

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

El proceso que vives dará buenos resultados. Mantén la concentración y no te dejes llevar por la ansiedad.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tu pareja es tu refugio. Valora su presencia y también conviértete en su apoyo. Son una gran dupla.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

No todos tienen que estar de acuerdo contigo. A veces solo hay que actuar sin discutir tanto. La verdad no es absoluta.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Una visita inesperada traerá alegría. Disfruta el momento y olvida las preocupaciones cotidianas.

Color del día: Café

