Horóscopo para hoy 18 de agosto del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 18 de agosto del 2025.

Artemisa
18 de agosto de 2025 - 02:00 p. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Estás lleno de energía, úsala para decidir eso que aplazas hace tiempo.

Número del día: 0

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Tus emociones y voluntad estarán en conflicto; busca equilibrio interno.

Número del día: 9

Aries (21 marzo - 20 abril)

Evita decisiones impulsivas, el nerviosismo puede hacerte cometer errores.

Número del día: 12

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Bloqueos emocionales causarán conflictos; toma distancia para evitar discusiones.

Número del día: 1

Géminis (22 mayo - 21 junio)

No te sacrifiques por los demás; prioriza tus intereses.

Número del día: 4

Cáncer (21 junio - 23 julio)

No bases tu seguridad en tu pareja; asume la responsabilidad por tus actos.

Número del día: 9

Leo (24 julio - 23 agosto)

Problemas sentimentales afectarán todas las áreas de tu vida; cuida tus reacciones.

Número del día: 15

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Estás perdiendo de vista tus sueños por centrarte solo en el presente.

Número del día: 3

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

La confianza en ti mismo y la paciencia te están llevando al éxito.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Sentirás soledad, pero servirá para valorar más a quienes te rodean.

Número del día: 7

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Mantén tu sentido crítico y no te dejes llevar por impulsos o caprichos.

Número del día: 6

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

El estrés nublará tu lógica; no es momento para análisis profundos.

Número del día: 20

Por Artemisa

