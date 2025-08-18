Horóscopo para hoy 18 de agosto del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Estás lleno de energía, úsala para decidir eso que aplazas hace tiempo.
Número del día: 0
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Tus emociones y voluntad estarán en conflicto; busca equilibrio interno.
Número del día: 9
Aries (21 marzo - 20 abril)
Evita decisiones impulsivas, el nerviosismo puede hacerte cometer errores.
Número del día: 12
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Bloqueos emocionales causarán conflictos; toma distancia para evitar discusiones.
Número del día: 1
Géminis (22 mayo - 21 junio)
No te sacrifiques por los demás; prioriza tus intereses.
Número del día: 4
Cáncer (21 junio - 23 julio)
No bases tu seguridad en tu pareja; asume la responsabilidad por tus actos.
Número del día: 9
Leo (24 julio - 23 agosto)
Problemas sentimentales afectarán todas las áreas de tu vida; cuida tus reacciones.
Número del día: 15
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Estás perdiendo de vista tus sueños por centrarte solo en el presente.
Número del día: 3
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
La confianza en ti mismo y la paciencia te están llevando al éxito.
Número del día: 7
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Sentirás soledad, pero servirá para valorar más a quienes te rodean.
Número del día: 7
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Mantén tu sentido crítico y no te dejes llevar por impulsos o caprichos.
Número del día: 6
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
El estrés nublará tu lógica; no es momento para análisis profundos.
Número del día: 20
