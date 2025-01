Horóscopo para hoy 18 de enero del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Aprovecha las energías del día para hacer todos aquellos cambios que quieres hacer desde noviembre. El universo está listo para recibir tu mensaje. Ángel del día: Gabriel

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Sentirte fuera de tu centro no es algo anormal. A veces es bueno que sacudas tu energía para renovarla, así que no te entristezcas, esto es solo para estar mejor.

Ángel del día: Rafael

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Te espera un día contradictorio, así que no te esfuerces mucho por tener la razón. Hoy no es el día, lo mejor es dejar la ira y las discusiones guardadas en un cajón.

Ángel del día: Uriel

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

No tienes que dejar de ser amable porque alguien te falló. No generalices, siempre actúas de manera equilibrada, esta vez no puede ser diferente.

Ángel del día: Jofiel

Leo

24 de julio a 23 de agosto

La magia no se ha acabado, así que no eches culpas que no te corresponden. Esta solo es una crisis, recuerda que no vas a repetir la historia de tu familia.

Ángel del día: Adzaquiel

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Tus emociones y mente están en equilibrio, eso es algo que permitirá que el optimismo te lleve a donde quieres. Enfócate en observar. Ángel del día: Gabriel

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Suelta el trabajo, déjalo en el lugar que es y aprende a vivir más ligero. No puedes controlar todo, deja que el universo también haga su tarea para liberarte.

Ángel del día: Uriel

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Estás sanando tu corazón y eso no es de un momento para otro. Ten un poco de calma, estás herido y eso puede hacer que cometas errores al comunicarte.

Ángel del día: Rafael

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Este es el momento para hablar y decir todo lo que piensas. Han sido muchos años de silencio que te han afectado emocionalmente. Siempre con la verdad de bandera.

Ángel del día: Gabriel

Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

Te niegas a aceptar las derrotas porque siempre estás pensando que mereces todo. Un poco de humildad le vendría bien a este día. Ángel del día: Uriel

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

Tienes que ser coherente con lo que piensas y sientes. No puedes ir por la vida solucionando cosas sin un análisis objetivo. Ángel del día: Jofiel

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

Prudencia y discreción serán las lecciones de este día. Aíslate un poco para saber qué camino tomar sin tanta emocionalidad. Ángel del día: Gabriel

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.