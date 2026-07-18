Horóscopo para hoy 18 de julio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Cuando tu energía deja de dominar, sale lo mejor de ti. La nobleza también hace parte de tu ser, no la rechaces.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Hay que bajarle un poco a la agresividad con la que muestras tu postura. Tu boca en este momento está decretando una época de problemas.

Ángel del día: Adzaquiel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Las parejas cambian en sus formas de amar, no te asustes si tu relación está sufriendo una transformación.

Ángel del día: Uriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Deja de ir por la vida contando tus intimidades, un poco de prudencia con tu familia vendría bien.

Ángel del día: Rafael

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

No quieres que tus amigos “cojan entre ojos” a la persona que quieres, pero tú le haces toda la mala propaganda contando lo que hace para lastimarte.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La esperanza está golpeando tu puerta y no quieres abrir porque ves todo sombrío. Dale una oportunidad, seguro cambia tu perspectiva.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Si quieres abraza, grita, llora, tienes que sentir este momento, no haber hecho un duelo en el pasado te tiene nostálgico.

Ángel del día: Uriel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Hay cosas que por más que las adornes no van a cambiar. Tratar de ver algo positivo donde todo empezó mal, es un engaño.

Ángel del día: Adzaquiel

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Ojo porque no todo lo que dices puede ser ley para los demás. Estás siendo muy testarudo e intransigente con tu familia.Ojo porque no todo lo que dices puede ser ley para los demás. Estás siendo muy testarudo e intransigente con tu familia.

Ángel del día: Gabriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Así como te castigas, apláudete. Ayudas a todo el mundo y eso también merece una recompensa en la vida, acéptala.

Ángel del día: Uriel

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

La vida da tantas vueltas que no sabes a quién vas a tener que perdonar del pasado. Si esa persona vuelve, libera su alma para que avance.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Es verdad que crees en las oportunidades, pero esta que piensas dar puede traer muchos conflictos con quienes te aman.

Ángel del día: Gabriel

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