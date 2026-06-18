Horóscopo para hoy 18 de junio del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

La honestidad contigo mismo debe ser la prioridad de esta nueva etapa. Ya basta de aparentar que el caos no existe en tu vida.

Animal del día: Conejo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Va a pasar un largo tiempo para volver a enamorarte, primero debes trabajar en tu seguridad emocional.

Animal del día: Elefante

Aries (21 marzo - 20 abril)

Que la ansiedad no te lleve al límite, por favor. Deja que las cosas fluyan, es verdad que siempre queremos cosas de más, pero con calma todo sale mejor.

Animal del día: Perro

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Te estás conformando con cosas que no valen la pena ni te llenan. Los impulsos están haciendo que cometas errores.

Animal del día: Gato

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Estás inquieto y muy indispuesto, así que la mejor recomendación para hoy es que manifiestes tus incomodidades.

Animal del día: Tigre

Cáncer (21 junio - 23 julio)

A veces hay cosas que solo sientes y no puedes expresar, no te angusties, todo está normal, permítete sentir intensamente.

Animal del día: Zorro

Leo (24 julio - 23 agosto)

La persona que te abrió las puertas también las cerró por tu forma de ser. No te sorprendes si solo recibes de ella indiferencia.

Animal del día: Delfín

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

A veces pones los sentimientos de los demás por encima de los tuyos y te sacrificas. Si le importas a alguien, debe cuidarte, no obligarte a huir.

Animal del día: Jirafa

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Hay conversaciones que son necesarias, la rutina desgasta y aunque el amor no se acaba necesita un toque de diversión.

Animal del día: Culebra

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Te angustias demasiado por cosas que se solucionan solas. Tienes que empezar a liberar miedos que solo viven en tu cabeza.

Animal del día: León

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

No te sorprendas si alguien a quien lastimaste en el pasado, vuelve a ti. Quizá tu karma es no poder estar con esa persona por miedo a sentir

Animal del día: Pantera

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Se te olvida por momentos que eres el bastón de tu familia, alejarte o tomar distancia ahora no es lo más conveniente.

Animal del día: Búho

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