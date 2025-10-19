Horóscopo para hoy 18 de octubre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

La armonía regresa a tu vida amorosa. Estás disfrutando de una etapa de paz y gratitud.

Ángel del día: Remiel.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Tus vínculos fluyen con facilidad. Vuelves a nutrirte con el intercambio y el aprendizaje compartido.

Ángel del día: Gabriel.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Hoy podrían abrirse nuevas puertas para ti. No esperes aprobación externa: sabes que es momento de cambiar el rumbo.

Ángel del día: Rafael.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

El ánimo mejora y las discusiones quedan atrás. Aprendiste que alimentar el drama no lleva a ningún lado.

Ángel del día: Gabriel.

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Presta atención a lo que sientes. Escucharte será clave para identificar lo que te está afectando emocionalmente.

Ángel del día: Uriel.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

No dejes que tu estado de ánimo te gane. Necesitas orden en tu vida para recuperar la tranquilidad que te hace falta.

Ángel del día: Adzaquiel.

Leo (24 julio - 23 agosto)

Evita opinar sobre dinero dentro del entorno familiar. Podrías meterte en líos sin querer.

Ángel del día: Sariel.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Estás en una etapa de confusión. Ten paciencia: las respuestas llegarán cuando estés listo para verlas.

Ángel del día: Adzaquiel.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Te sientes pleno. Es un buen momento para hablar de eso que has estado guardando desde hace tiempo.

Ángel del día: Uriel.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Deja atrás lo que te frena. Tienes todo para avanzar sin mirar al pasado.

Ángel del día: Rafael.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Tu energía se renueva y mejora el vínculo con tu pareja. Las tensiones dan paso al amor.

Ángel del día: Gabriel.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Actuar con honestidad y mantener el control emocional te llevará a la libertad que tanto anhelas.

Ángel del día: Jofiel.

