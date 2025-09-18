Horóscopo para hoy 18 de septiembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Todo va lento, pero este tiempo es ideal para planear y actuar con enfoque en la razón no en la emoción.
Animal del día: Conejo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Tu lado espiritual se activa. Escucha las señales que te llegan, no trates de adornar lo que no tiene arreglo.
Animal del día: Elefante
Aries (21 marzo - 20 abril)
Activa tu liderazgo. Toma el mando de tus vivencias y haz los cambios que vienes postergando.
Animal del día: Tigre
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Tus deseos toman forma. Buen momento para arrancar algo nuevo o seguir tu intuición.
Animal del día: Gato
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Es día de priorizarte. Decide pensando en ti, sin culpa ni miedo.
Animal del día: Tigre
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Actúa ya con lo que quieres a largo plazo. Tu futuro se construye hoy.
Animal del día: Zorro
Leo (24 julio - 23 agosto)
Trabaja tu sanación interna. Reconéctate y perdona todo lo que no has podido olvidar hacer meses.
Animal del día: Delfín
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Es un momento favorable para que hagas cambios relacionados con tu bienestar, esto se refiere a buscar cambios más saludables en tu alimentación y trabajo.
Animal del día: Jirafa
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Se abren caminos para un cambio definitivo. Aprovecha este nuevo ciclo.
Animal del día: Culebra
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Ya sanaste. Ahora decide y concreta lo que soñabas, no le des más largas a ese asunto por pensar en el qué dirán.
Animal del día: León
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Las oportunidades están al alcance. Toca puertas sin negativismo, el pesimismo te está ganando.
Animal del día: Pantera
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Impulsa tus ideas. Usa tu luz para avanzar, sobre todo si buscas trabajo.
Animal del día: Búho
