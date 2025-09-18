Horóscopo para hoy 18 de septiembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Todo va lento, pero este tiempo es ideal para planear y actuar con enfoque en la razón no en la emoción.

Animal del día: Conejo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Tu lado espiritual se activa. Escucha las señales que te llegan, no trates de adornar lo que no tiene arreglo.

Animal del día: Elefante

Aries (21 marzo - 20 abril)

Activa tu liderazgo. Toma el mando de tus vivencias y haz los cambios que vienes postergando.

Animal del día: Tigre

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Tus deseos toman forma. Buen momento para arrancar algo nuevo o seguir tu intuición.

Animal del día: Gato

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Es día de priorizarte. Decide pensando en ti, sin culpa ni miedo.

Animal del día: Tigre

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Actúa ya con lo que quieres a largo plazo. Tu futuro se construye hoy.

Animal del día: Zorro

Leo (24 julio - 23 agosto)

Trabaja tu sanación interna. Reconéctate y perdona todo lo que no has podido olvidar hacer meses.

Animal del día: Delfín

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Es un momento favorable para que hagas cambios relacionados con tu bienestar, esto se refiere a buscar cambios más saludables en tu alimentación y trabajo.

Animal del día: Jirafa

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Se abren caminos para un cambio definitivo. Aprovecha este nuevo ciclo.

Animal del día: Culebra

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Ya sanaste. Ahora decide y concreta lo que soñabas, no le des más largas a ese asunto por pensar en el qué dirán.

Animal del día: León

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Las oportunidades están al alcance. Toca puertas sin negativismo, el pesimismo te está ganando.

Animal del día: Pantera

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Impulsa tus ideas. Usa tu luz para avanzar, sobre todo si buscas trabajo.

Animal del día: Búho

