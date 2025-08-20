Horóscopo para hoy, 20 de agosto del 2025: ¿qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Revisa si tus cambios personales son realmente tuyos o si quieres adoptarlos para poner en riesgo tu vida.

Palabra del día: Expresar.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Sé coherente y empático. No impongas tus exigencias sin sensibilidad.

Palabra del día: Cuidado

Aries (21 marzo - 20 abril)

Estás en un gran momento personal; tu actitud positiva atraerá buenas noticias.

Palabra del día: Certeza

Tauro (21 abril - 21 mayo)

La ansiedad te está jugando en contra; no te dejes llevar por suposiciones.

Palabra del día: Confiar

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Día tranquilo, pero evita crear conflictos innecesarios para dar a conocer tu verdad.

Palabra del día: Seguridad

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Quieres cambios, pero la demora te altera. Ten paciencia con tu pareja.

Palabra del día: Seguridad

Leo (24 julio - 23 agosto)

El estrés te lleva a actuar impulsivamente. Cuida tus reacciones.

Palabra del día: Liberar

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Deseas escapar de todo; ten calma y considera nuevas oportunidades.

Palabra del día: Paciencia

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Necesitas más estímulo mental. Rompe la rutina y explora lo que te hace feliz.

Palabra del día: Frenar

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

No cargues con problemas ajenos. Vive tu propia vida y no permitas que nada te desestabilice.

Palabra del día: Creer

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Cambia tu enfoque rígido. Escucha y aprende de otros caminos.

Palabra del día: Analiza

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Lo inesperado puede ser positivo. Deja de temer y disfruta lo que te está pasando.

Palabra del día: Enfrentar

