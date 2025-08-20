Horóscopo para hoy, 20 de agosto del 2025: ¿qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Revisa si tus cambios personales son realmente tuyos o si quieres adoptarlos para poner en riesgo tu vida.
Palabra del día: Expresar.
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Sé coherente y empático. No impongas tus exigencias sin sensibilidad.
Palabra del día: Cuidado
Aries (21 marzo - 20 abril)
Estás en un gran momento personal; tu actitud positiva atraerá buenas noticias.
Palabra del día: Certeza
Tauro (21 abril - 21 mayo)
La ansiedad te está jugando en contra; no te dejes llevar por suposiciones.
Palabra del día: Confiar
Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Día tranquilo, pero evita crear conflictos innecesarios para dar a conocer tu verdad.
Palabra del día: Seguridad
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Quieres cambios, pero la demora te altera. Ten paciencia con tu pareja.
Palabra del día: Seguridad
Leo (24 julio - 23 agosto)
El estrés te lleva a actuar impulsivamente. Cuida tus reacciones.
Palabra del día: Liberar
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Deseas escapar de todo; ten calma y considera nuevas oportunidades.
Palabra del día: Paciencia
Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Necesitas más estímulo mental. Rompe la rutina y explora lo que te hace feliz.
Palabra del día: Frenar
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
No cargues con problemas ajenos. Vive tu propia vida y no permitas que nada te desestabilice.
Palabra del día: Creer
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Cambia tu enfoque rígido. Escucha y aprende de otros caminos.
Palabra del día: Analiza
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Lo inesperado puede ser positivo. Deja de temer y disfruta lo que te está pasando.
Palabra del día: Enfrentar
En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.