Horóscopo para hoy 20 de agosto del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Es bueno retomar esos viajes que aplazaste, solo así podrás entender por qué el vacío que tienes no te deja avanzar.
Animal del día: Sapo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
El dinero no lo es todo, no haces sino hablar de cosas materiales. Un poco de amor te vendría bien.
Animal del día: Elefante
Aries (21 marzo - 20 abril)
Si no quieres compromisos lo mejor es decir no y dejar de ilusionar a esa persona con la que no conectas del todo.
Animal del día: Foca
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Antes de decirle que sí a cualquier cosa hoy, piensa bien. El arrebato te puede pasar factura.
Animal del día: Búho
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
Nadie más puede creer en ti si tú no lo haces. Deja de pensar que todos te quieren ver la caída.
Animal del día: Caballo
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Las promesas se quedan en eso si no se actúa desde lo que se dice. Últimamente solo prometes para esconder verdades.
Animal del día: Perro
Leo (24 julio - 23 agosto)
No te sorprendas si una persona que te quería mucho perdió el interés en ti. Tú hiciste todo lo posible para que eso pasara.Culebra
Animal del día: Culebra
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Deja de pensar que la mejor forma de conquistar a esa persona especial es haciéndote “el importante”, eso solo la aleja.
Animal del día: Gato
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Te estás poniendo muy intenso con tu pareja y eso puede hacer que pierda un poco la confianza que te tenía.
Animal del día: Tigre
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Poco a poco estás soltando las cosas que no te gustan de ti y estás creando una mejor versión, sigue así, no desfallezcas.
Animal del día: Águila
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Conocer a alguien no implica que tengas que formalizar una relación, quítate las taras mentales que te impiden ser feliz.
Animal del día: León
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Acepta que algunas cosas no van a cambiar solo porque presiones emocionalmente. Ya basta de imponer.
Animal del día: Búho
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