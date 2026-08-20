Horóscopo para hoy 20 de agosto del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Es bueno retomar esos viajes que aplazaste, solo así podrás entender por qué el vacío que tienes no te deja avanzar.

Animal del día: Sapo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

El dinero no lo es todo, no haces sino hablar de cosas materiales. Un poco de amor te vendría bien.

Animal del día: Elefante

Aries (21 marzo - 20 abril)

Si no quieres compromisos lo mejor es decir no y dejar de ilusionar a esa persona con la que no conectas del todo.

Animal del día: Foca

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Antes de decirle que sí a cualquier cosa hoy, piensa bien. El arrebato te puede pasar factura.

Animal del día: Búho

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

Nadie más puede creer en ti si tú no lo haces. Deja de pensar que todos te quieren ver la caída.

Animal del día: Caballo

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Las promesas se quedan en eso si no se actúa desde lo que se dice. Últimamente solo prometes para esconder verdades.

Animal del día: Perro

Leo (24 julio - 23 agosto)

No te sorprendas si una persona que te quería mucho perdió el interés en ti. Tú hiciste todo lo posible para que eso pasara.Culebra

Animal del día: Culebra

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Deja de pensar que la mejor forma de conquistar a esa persona especial es haciéndote “el importante”, eso solo la aleja.

Animal del día: Gato

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Te estás poniendo muy intenso con tu pareja y eso puede hacer que pierda un poco la confianza que te tenía.

Animal del día: Tigre

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Poco a poco estás soltando las cosas que no te gustan de ti y estás creando una mejor versión, sigue así, no desfallezcas.

Animal del día: Águila

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Conocer a alguien no implica que tengas que formalizar una relación, quítate las taras mentales que te impiden ser feliz.

Animal del día: León

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Acepta que algunas cosas no van a cambiar solo porque presiones emocionalmente. Ya basta de imponer.

Animal del día: Búho

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