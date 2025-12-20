Horóscopo para hoy 20 de diciembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Controla tus palabras, evita arrepentirte. Si no perteneces a un lugar, es momento de alejarte sin fingir que no te importa.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

No cambies tu esencia para encajar en la vida de otros. Elegirte a ti mismo es difícil, pero tienes la fuerza para lograrlo y mucho más.

Ángel del día: Gabriel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Es positivo que te extrañen; así verás quién realmente es sincero contigo y quién solo se acercó por conveniencia.

Ángel del día: Gabriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Pregúntate por qué ahora no te sientes importante. Evita esos juegos mentales donde le das más poder a otros que a ti mismo.

Ángel del día: Rafael

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

No todos saben la fuerza que tuviste para soltar lo que amabas. Ignora los juicios ajenos: dejar ir es un acto de amor propio que solo tú puedes vivir.

Ángel del día: Uriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

No dejes ir a quienes amas por distraerte con otras cosas. Enfócate en los que siempre han estado a tu lado.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Aléjate de lo que te duele o no te aporta. No estás obligado a quedarte en lugares o situaciones que te generan incomodidad y desesperanza.

Ángel del día: Adzaquiel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Deja de complacer a los demás. Ya creciste; tu bienestar emocional debe ser tu prioridad.

Ángel del día: Gabriel

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Eres independiente y eso está bien, pero también valora cuando alguien se preocupa por ti. No alejes a quienes amas por miedo.

Ángel del día: Uriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

No te sientas mal por querer un amor grande o un trabajo ideal. Lo que deseas atraerá la tranquilidad que has estado buscando.

Ángel del día: Rafael

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Has soportado demasiado buscando soluciones. Ya es momento de cerrar la relación que te ha ignorado por tanto tiempo.

Ángel del día: Gabriel

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Tomar la iniciativa y hablar es clave. Libera lo que te roba el sueño y lo que te lastima, no lo dejes más tiempo pendiente.

Ángel del día: Uriel

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.