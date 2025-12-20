Horóscopo para hoy 20 de diciembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Controla tus palabras, evita arrepentirte. Si no perteneces a un lugar, es momento de alejarte sin fingir que no te importa.
Ángel del día: Jofiel
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
No cambies tu esencia para encajar en la vida de otros. Elegirte a ti mismo es difícil, pero tienes la fuerza para lograrlo y mucho más.
Ángel del día: Gabriel
Aries (21 marzo - 20 abril)
Es positivo que te extrañen; así verás quién realmente es sincero contigo y quién solo se acercó por conveniencia.
Ángel del día: Gabriel
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Pregúntate por qué ahora no te sientes importante. Evita esos juegos mentales donde le das más poder a otros que a ti mismo.
Ángel del día: Rafael
Géminis (22 mayo - 21 junio)
No todos saben la fuerza que tuviste para soltar lo que amabas. Ignora los juicios ajenos: dejar ir es un acto de amor propio que solo tú puedes vivir.
Ángel del día: Uriel
Cáncer (21 junio - 23 julio)
No dejes ir a quienes amas por distraerte con otras cosas. Enfócate en los que siempre han estado a tu lado.
Ángel del día: Jofiel
Leo (24 julio - 23 agosto)
Aléjate de lo que te duele o no te aporta. No estás obligado a quedarte en lugares o situaciones que te generan incomodidad y desesperanza.
Ángel del día: Adzaquiel
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Deja de complacer a los demás. Ya creciste; tu bienestar emocional debe ser tu prioridad.
Ángel del día: Gabriel
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Eres independiente y eso está bien, pero también valora cuando alguien se preocupa por ti. No alejes a quienes amas por miedo.
Ángel del día: Uriel
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
No te sientas mal por querer un amor grande o un trabajo ideal. Lo que deseas atraerá la tranquilidad que has estado buscando.
Ángel del día: Rafael
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Has soportado demasiado buscando soluciones. Ya es momento de cerrar la relación que te ha ignorado por tanto tiempo.
Ángel del día: Gabriel
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Tomar la iniciativa y hablar es clave. Libera lo que te roba el sueño y lo que te lastima, no lo dejes más tiempo pendiente.
Ángel del día: Uriel
