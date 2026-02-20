Horóscopo para hoy 20 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Estás absorbiendo emociones ajenas sin darte cuenta. Reconoce las tuyas antes de que las consecuencias sean mayores.
Arcano del día: La Muerte
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Podrías sentir desánimo sin causa clara. Protégete de influencias externas que te desvíen de tus metas.
Arcano del día: La Luna
Aries (21 marzo - 20 abril)
Algo está nublando tu percepción. Analiza con serenidad y no te dejes llevar por confusiones o engaños.
Arcano del día: El Sol
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Las competencias dentro de tu relación pueden estar afectando tu energía íntima. Libera tensiones y evita juegos de poder.
Arcano del día: La Estrella
Géminis (22 mayo - 21 junio)
La sensibilidad está a flor de piel y podrías sentirte herido con facilidad. Tómalo con calma, no cargues con culpas que no te corresponden.
Arcano del día: El Colgado
Cáncer (21 junio - 23 julio)
La inestabilidad emocional puede generar roces innecesarios. No responsabilices a otros por tus propios desajustes.
Arcano del día: El Diablo
Leo (24 julio - 23 agosto)
Hoy las emociones dominan tu razón. No es el mejor momento para decidir ni para confiar ciegamente en tu intuición.
Arcano del día: La Torre
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Estarás muy perceptivo ante todo lo que sucede. Buen momento para soltar pensamientos negativos y empezar más ligero.
Arcano del día: La Ruleta de la Suerte
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Imponer tus ideas y dejarte llevar por la imaginación puede alejarte de la realidad. Busca equilibrio.
Arcano del día: Los Enamorados
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
La inseguridad afectiva marcará tu día. Cambiar de opinión constantemente puede generar conflictos.
Arcano del día: El Sol
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Escuchar demasiadas opiniones te dificulta decidir. Es momento de confiar más en tu propio criterio.
Arcano del día: El Sumo Sacerdote
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Te muestras más reservado y prefieres la soledad. No te preocupes, atraviesas una etapa de transformación.
Arcano del día: La Templanza
