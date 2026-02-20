Horóscopo para hoy 20 de febrero del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Estás absorbiendo emociones ajenas sin darte cuenta. Reconoce las tuyas antes de que las consecuencias sean mayores.

Arcano del día: La Muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Podrías sentir desánimo sin causa clara. Protégete de influencias externas que te desvíen de tus metas.

Arcano del día: La Luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

Algo está nublando tu percepción. Analiza con serenidad y no te dejes llevar por confusiones o engaños.

Arcano del día: El Sol

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Las competencias dentro de tu relación pueden estar afectando tu energía íntima. Libera tensiones y evita juegos de poder.

Arcano del día: La Estrella

Géminis (22 mayo - 21 junio)

La sensibilidad está a flor de piel y podrías sentirte herido con facilidad. Tómalo con calma, no cargues con culpas que no te corresponden.

Arcano del día: El Colgado

Cáncer (21 junio - 23 julio)

La inestabilidad emocional puede generar roces innecesarios. No responsabilices a otros por tus propios desajustes.

Arcano del día: El Diablo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Hoy las emociones dominan tu razón. No es el mejor momento para decidir ni para confiar ciegamente en tu intuición.

Arcano del día: La Torre

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Estarás muy perceptivo ante todo lo que sucede. Buen momento para soltar pensamientos negativos y empezar más ligero.

Arcano del día: La Ruleta de la Suerte

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Imponer tus ideas y dejarte llevar por la imaginación puede alejarte de la realidad. Busca equilibrio.

Arcano del día: Los Enamorados

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

La inseguridad afectiva marcará tu día. Cambiar de opinión constantemente puede generar conflictos.

Arcano del día: El Sol

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Escuchar demasiadas opiniones te dificulta decidir. Es momento de confiar más en tu propio criterio.

Arcano del día: El Sumo Sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Te muestras más reservado y prefieres la soledad. No te preocupes, atraviesas una etapa de transformación.

Arcano del día: La Templanza

