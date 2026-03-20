Horóscopo para hoy 20 de marzo del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

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Acuario (21 enero - 19 febrero)
Estás tan confundido que ya te encuentras al límite emocional. No te cierres, habla y no desperdicies tu energía en emociones que no te permiten confiar.
Arcano del día: El diablo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Ya es hora de fortalecer tu parte espiritual, los vacíos que habitan en tu corazón son resultado de una soberbia innecesaria. Atrae la plenitud.
Arcano del día: El juicio
Aries (21 marzo - 20 abril)
Encerrarte en casa y no salir a asumir la realidad no es lo más adecuado hoy. Toma fuerza valiente y ponle la cara a la situación.
Arcano del día: El Ermitaño
Tauro (21 abril - 21 mayo)
A veces repites y repites una y otra vez los mismos duelos que te ha tocado vivir y por eso no avanzar emocionalmente. No has aprendido a soltar.
Arcano del día: Los enamorados
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Géminis (22 mayo - 21 junio)
¿Hasta cuando vas a seguir permitiendo la inconstancia en una persona que no te valora? Llevas años en el mismo círculo y cada vez se cierra más el círculo para que llegue alguien nuevo.
Arcano del día: La muerte
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Es lógico que quieras defender tus intereses, pero contestando mal y enfadándote, no vas a conseguir nada.
Arcano del día: El colgado
Leo (24 julio - 23 agosto)
Las cosas venían bien el año pasado y por decisiones “arrebatadas” ahora te encuentras en un caos laboral. Hay que determinar para dónde vas.
Arcano del día: El mundo
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Hoy no se trata de poner tu voluntad sino de ser más tolerante con tu familia. No siempre puedes tener la razón.
Arcano del día: El carro
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Libra (24 septiembre - 23 octubre)
No te presiones más de lo debido. La vida encaja las cosas cuando te haces consciente de tus errores. Deja que la vida fluya sin ir tan rápido.
Arcano del día: El colgado
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Después de unos meses intensos, las cosas empiezan a dar resultados donde brillarás y reconocerán un esfuerzo que te sacó lágrimas.
Arcano del día: La rueda de la fortuna
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Tienes que cuidar tu carácter, si no aprendes a canalizar tu energía, la amabilidad y la paciencia de tu pareja desaparecerán y vendrán muchos conflictos.
Arcano del día: La muerte
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Busca el equilibrio entre tu pareja y tus amistades. Las prioridades deben estar claras, quizá si distribuyes mejor tu tiempo los reproches comenzarán a aparecer.
Arcano del día: El juicio
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