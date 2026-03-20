Horóscopo para hoy 20 de marzo del 2026: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

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Acuario (21 enero - 19 febrero)

Estás tan confundido que ya te encuentras al límite emocional. No te cierres, habla y no desperdicies tu energía en emociones que no te permiten confiar.

Arcano del día: El diablo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Ya es hora de fortalecer tu parte espiritual, los vacíos que habitan en tu corazón son resultado de una soberbia innecesaria. Atrae la plenitud.

Arcano del día: El juicio

Aries (21 marzo - 20 abril)

Encerrarte en casa y no salir a asumir la realidad no es lo más adecuado hoy. Toma fuerza valiente y ponle la cara a la situación.

Arcano del día: El Ermitaño

Tauro (21 abril - 21 mayo)

A veces repites y repites una y otra vez los mismos duelos que te ha tocado vivir y por eso no avanzar emocionalmente. No has aprendido a soltar.

Arcano del día: Los enamorados

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Géminis (22 mayo - 21 junio)

¿Hasta cuando vas a seguir permitiendo la inconstancia en una persona que no te valora? Llevas años en el mismo círculo y cada vez se cierra más el círculo para que llegue alguien nuevo.

Arcano del día: La muerte

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Es lógico que quieras defender tus intereses, pero contestando mal y enfadándote, no vas a conseguir nada.

Arcano del día: El colgado

Leo (24 julio - 23 agosto)

Las cosas venían bien el año pasado y por decisiones “arrebatadas” ahora te encuentras en un caos laboral. Hay que determinar para dónde vas.

Arcano del día: El mundo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Hoy no se trata de poner tu voluntad sino de ser más tolerante con tu familia. No siempre puedes tener la razón.

Arcano del día: El carro

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Libra (24 septiembre - 23 octubre)

No te presiones más de lo debido. La vida encaja las cosas cuando te haces consciente de tus errores. Deja que la vida fluya sin ir tan rápido.

Arcano del día: El colgado

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Después de unos meses intensos, las cosas empiezan a dar resultados donde brillarás y reconocerán un esfuerzo que te sacó lágrimas.

Arcano del día: La rueda de la fortuna

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Tienes que cuidar tu carácter, si no aprendes a canalizar tu energía, la amabilidad y la paciencia de tu pareja desaparecerán y vendrán muchos conflictos.

Arcano del día: La muerte

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Busca el equilibrio entre tu pareja y tus amistades. Las prioridades deben estar claras, quizá si distribuyes mejor tu tiempo los reproches comenzarán a aparecer.

Arcano del día: El juicio

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