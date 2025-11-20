Horóscopo para hoy 20 de noviembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Dudar tanto de ti mismo podría alejarte oportunidades valiosas. Activa tu motivación y sal de tu zona de comodidad.
Animal del día: Conejo
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Amar también es dar espacio; estás desgastado emocionalmente por querer controlar todo. Suelta y deja vivir. Respeta la privacidad.
Animal del día: Elefante
Aries (21 marzo - 20 abril)
Tu determinación te permitirá manejar cualquier obstáculo laboral, recuerda hablar siempre con la verdad.
Animal del día: Perro
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Una sensación de inquietud podría invadirte por haber dejado de lado vínculos. Hay tiempo de recuperarse.
Animal del día: Gato
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Los excesos están afectando a tu entorno y podrían generar consecuencias serias si no pones límites.
Animal del día: Tigre
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Hoy podrías sentir un choque entre lo que dicta tu ego y lo que pide tu corazón. La decisión tiene que venir de la cabeza.
Animal del día: Zorro
Leo (24 julio - 23 agosto)
Necesitas ordenar tus emociones. Tus actitudes podrían generar confusión en quienes buscan algo contigo.
Animal del día: Delfín
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
A veces te quedas en lo básico; atrévete a mostrar tu verdadero potencial, no por demostrarle a nadie, sino por sentirte satisfecho.
Animal del día: Jirafa
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Soñar es importante, pero vivir desconectado de la realidad puede estancarte. Te estás complicando la vida.
Animal del día: Culebra
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Es hora de ir con cargas más ligeras, deja de echarte culpas. Tú nobleza será la mejor carta. Eres el dueño de tus acciones.
Animal del día: León
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Pensar que puedes con todo sin otra perspectiva puede ser un error, estás dando poder a quien no lo merece.
Animal del día: Pantera
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Respira y organiza tus pasos; sin estructura, solo aparece el caos. Solo tú puedes actuar para no sentirte agobiado.
Animal del día: Búho
