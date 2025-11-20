Horóscopo para hoy 20 de noviembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Dudar tanto de ti mismo podría alejarte oportunidades valiosas. Activa tu motivación y sal de tu zona de comodidad.

Animal del día: Conejo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Amar también es dar espacio; estás desgastado emocionalmente por querer controlar todo. Suelta y deja vivir. Respeta la privacidad.

Animal del día: Elefante

Aries (21 marzo - 20 abril)

Tu determinación te permitirá manejar cualquier obstáculo laboral, recuerda hablar siempre con la verdad.

Animal del día: Perro

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Una sensación de inquietud podría invadirte por haber dejado de lado vínculos. Hay tiempo de recuperarse.

Animal del día: Gato

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Los excesos están afectando a tu entorno y podrían generar consecuencias serias si no pones límites.

Animal del día: Tigre

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Hoy podrías sentir un choque entre lo que dicta tu ego y lo que pide tu corazón. La decisión tiene que venir de la cabeza.

Animal del día: Zorro

Leo (24 julio - 23 agosto)

Necesitas ordenar tus emociones. Tus actitudes podrían generar confusión en quienes buscan algo contigo.

Animal del día: Delfín

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

A veces te quedas en lo básico; atrévete a mostrar tu verdadero potencial, no por demostrarle a nadie, sino por sentirte satisfecho.

Animal del día: Jirafa

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Soñar es importante, pero vivir desconectado de la realidad puede estancarte. Te estás complicando la vida.

Animal del día: Culebra

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Es hora de ir con cargas más ligeras, deja de echarte culpas. Tú nobleza será la mejor carta. Eres el dueño de tus acciones.

Animal del día: León

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Pensar que puedes con todo sin otra perspectiva puede ser un error, estás dando poder a quien no lo merece.

Animal del día: Pantera

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Respira y organiza tus pasos; sin estructura, solo aparece el caos. Solo tú puedes actuar para no sentirte agobiado.

Animal del día: Búho

