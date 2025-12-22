Horóscopo para hoy 22 de diciembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Suelta todo lo que te cause malestar. No empieces el año con amargura y preocupación; tu salud se verá afectada si sigues así.
Número del día: 2.
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
Antes de decidir por impulso, analiza y calcula. Asegúrate de estar preparado para un compromiso serio antes de involucrarte en una relación.
Número del día: 14.
Aries (21 marzo - 20 abril)
Estás dejando pasar oportunidades que podrían ser valiosas solo por aferrarte a tus ideales. No pienses que todo llegará sin esfuerzo.
Número del día: 0.
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Ten cuidado con revivir relaciones del pasado. No permitas que el pasado se convierta en el protagonista del ahora.
Número del día: 8.
Géminis (22 mayo - 21 junio)
La clave para comunicarte mejor con tu pareja está en combinar madurez, honestidad, sabiduría, educación y control.
Número del día: 19.
Cáncer (21 junio - 23 julio)
Deja de vivir en fantasías y activa todo tu potencial intelectual para alcanzar tus metas. No es momento de posponer tus objetivos.
Número del día: 5.
Leo (24 julio - 23 agosto)
No sientas remordimiento; esta vez no perdiste. Puede doler un poco al principio, pero con el tiempo recibirás grandes bendiciones.
Número del día: 3.
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
No permitas que nadie lastime tus sentimientos. Cada herida disminuye tu fe en tu corazón y te hace olvidar lo valioso que eres.
Número del día: 15.
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Es importante aprender de las lecciones que la vida te presenta. Recíbelas con humildad y comienza a cerrar ciclos.
Número del día: 7.
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Podrías sentir decepción y falta de sinceridad en tus relaciones. Aléjate de quienes no tienen afinidad contigo y actúa con honestidad.
Número del día: 7.
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Deja de culpar al pasado por tu situación actual. Sigues tomando decisiones equivocadas, y por eso nada avanza.
Número del día: 8.
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Aprende a perdonar a quienes te han herido y a ser leal con quienes te quieren. No te escondas tras la coraza: sentir sana.
Número del día: 10.
