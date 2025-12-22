Logo El Espectador
Horóscopo para hoy 22 de diciembre del 2025: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 22 de diciembre del 2025.

Artemisa
22 de diciembre de 2025 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Suelta todo lo que te cause malestar. No empieces el año con amargura y preocupación; tu salud se verá afectada si sigues así.

Número del día: 2.

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Antes de decidir por impulso, analiza y calcula. Asegúrate de estar preparado para un compromiso serio antes de involucrarte en una relación.

Número del día: 14.

Aries (21 marzo - 20 abril)

Estás dejando pasar oportunidades que podrían ser valiosas solo por aferrarte a tus ideales. No pienses que todo llegará sin esfuerzo.

Número del día: 0.

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Ten cuidado con revivir relaciones del pasado. No permitas que el pasado se convierta en el protagonista del ahora.

Número del día: 8.

Géminis (22 mayo - 21 junio)

La clave para comunicarte mejor con tu pareja está en combinar madurez, honestidad, sabiduría, educación y control.

Número del día: 19.

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Deja de vivir en fantasías y activa todo tu potencial intelectual para alcanzar tus metas. No es momento de posponer tus objetivos.

Número del día: 5.

Leo (24 julio - 23 agosto)

No sientas remordimiento; esta vez no perdiste. Puede doler un poco al principio, pero con el tiempo recibirás grandes bendiciones.

Número del día: 3.

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

No permitas que nadie lastime tus sentimientos. Cada herida disminuye tu fe en tu corazón y te hace olvidar lo valioso que eres.

Número del día: 15.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Es importante aprender de las lecciones que la vida te presenta. Recíbelas con humildad y comienza a cerrar ciclos.

Número del día: 7.

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Podrías sentir decepción y falta de sinceridad en tus relaciones. Aléjate de quienes no tienen afinidad contigo y actúa con honestidad.

Número del día: 7.

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Deja de culpar al pasado por tu situación actual. Sigues tomando decisiones equivocadas, y por eso nada avanza.

Número del día: 8.

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Aprende a perdonar a quienes te han herido y a ser leal con quienes te quieren. No te escondas tras la coraza: sentir sana.

Número del día: 10.

Por Artemisa

